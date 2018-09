Sammanbitet hos Miljöpartiet

Minerna är sammanbitna hos Miljöpartiet, efter att både SVT och TV 4 presenterat sina första vallokalsundersökningar, där de rödgröna backar och SD går kraftigt framåt.

– Jag är otroligt orolig över det parlamentariska läget, säger den avgående riksdagsledamoten Agneta Börjesson.

Hon står längst in i Miljöpartiets partilokal på Vallgatan, framför en TV-skärm som visar TV 4 undersökning, och där MP gjort ett bättre resultat än i SVT:s Valu. I rummen bredvid har partikamparet börjat trilla in från sina olika uppdrag under maten och tar för sig av buffématen.

– Jag tänker också på hur det kommer att se ut runt om i hela landet. Jag tror det är många kommunen där det kommer att bli jättejättesvårt och där en hel del andra partier kommer välja att börja samarbeta med SD, säger Agneta Börjesson.