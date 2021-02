McDonalds: ”Måste respektera restriktionerna”

Restaurangen vid Varlavägen intill Kungsmässan har normalt öppet till midnatt, och på Kollavarvsvägen ute vid E6 Onsalamotet är dörrarna öppna dygnet runt. Efter onsdagens presskonferens ligger nu ett förslag ute på snabbremittering om att alla serveringsställen, oavsett om man serverar alkohol eller ej, måste stänga senast klockan 20.30. Förslaget inkluderar även restaurangkedjor som McDonalds.

– Nu har ju inte detta trätt i kraft ännu så det är lite svårt att säga. Men vi kommer att ha kvar take out. Även om man inte kommer kunna att gå in och sätta sig på restaurangen så kommer man att kunna köpa mat via våra drive through, säger Henrik Nerell.

Samtidigt verkar intentionen vara att ställa sig bakom ambitionen att med alla medel bromsa smittspridningen.

Under onsdagens pressträff nämndes enbart tider för stängning. Vad säger att ni inte kan öppna klockan 00.05 igen?

– Jo, men vi måste bekämpa den här smittan. Vi måste respektera restriktionerna och hjälpas åt för att förhindra trängsel samt att hålla avstånd. Det gäller alla just nu, säger Henrik Nerell.