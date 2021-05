Målvakten vill vara bäst i trean

Tölö IF Tränare: Arian Faily (ny)

Nyförvärv: Somer Kathem Hussein Dlol (klubblös)

Förluster: Erik Hermansson, Elias Fogelblad, Niklas Ringdahl Bohlin och Modou Lamın Marong (alla slutat), Filip Nilsson (paus), Jonatan Ask (Kungsbacka City)



Mycket har hänt i Tölö sedan säsongen 2020 nådde sitt slut, åtminstone på tränarbänken. Jakob Carnebratt lämnade för Onsala BK och in kom Jerry Westerberg. Men efter att Westerberg dragit åt ett håll och klubben åt ett annat valde parterna att bryta efter ett par månader. På bänken återfinns nu istället Arian Faily, som tillträde som sportchef i början av 2021.

– Känslan i truppen är jättebra, vi har en sammanhållning mellan oss spelare som är jättestark, säger Lansing.

Hur har tränarcirkusen påverkat er som lag?

– Jag tycker att vi i laget har skött det bra. Sedan är det klart att det har påverkat, det kan jag inte säga något om, men jag tycker ändå det känns väldigt bra nu.

Känns Arian Faily som en bra tränare för Tölö?

– Ja definitivt, jag tycker han har ett jättespännande sätt att tänka fotboll på. Han kräver att alla är påkopplade och gör sitt jobb på banan och det gillar jag.

Hålla sig kvar

Framåt i banan var det inte svårt att peka på utmärkande spelare i Tölö IF den gångna säsongen. Duon David Berntsson och Hampus Ekdahl gjorde 26 av lagets 35 mål i seriespelet. Men Tölö släppte samtidigt bara in under ett mål per match, mycket tack vare sin duktiga målvakt.

– Jag är jättenöjd med förra året, sedan var det ju inte bara jag som höll nollan. Vi mötte lag som kom till väldigt få avslut, så hela försvaret jobbade väldigt bra tillsammans, säger Lansing.

Blir försvaret extra viktigt nu när ni kliver upp en nivå?

– Jo så klart, men det tror jag inte kommer bli några konstigheter. Jag tror att vi kommer fortsätta hålla nollor och vara starka bakåt.

Tölö IF kommer spela i division tre mellersta Götaland, vilket innebär matcher mot Göteborgslag, snarare än Halländska lag.

– Vi spelare har ju lite sämre koll på lagen i år. Det är rätt stor skillnad på fotboll i Göteborg och Halland. Jag tror det blir viktigt att vara mentalt starka och att fokusera på att vinna matcher, snarare än hur man vinner matcher.

Kommer det passa Tölö att möta lag från Göteborg?

– Jag tror det. Vi har många spelare i truppen som är mentalt starka. Sedan har vi många spelare som är duktiga på att tänka fotboll och därför anpassa sig till olika matchsituationer.

Vad är målsättningen då?

– Att hålla sig kvar i trean är målsättningen. Om vi klarar det är jättemycket upp till oss, men vi har verkligen den kvalitéten i laget. Det borde vi klara.

Bäst i trean

Lagets målsättning må vara att hålla sig kvar, men hur ser egentligen den 22-åriga målvaktens egna målsättningar ut inför 2021?

– Just nu vill jag bara vara så bra som möjligt för Tölö och utvecklas i mitt spel, säger Lansing, som fortsätter:

– Som målvakt kollar man ju extra mycket på insläppta mål och hållna nollor. Men jag vill vara den bästa målvakten i division tre. Det är mitt mål med säsongen.

Vad är dina styrkor som målvakt?

– Jag skulle säga att jag är väldigt delaktig under spelets gång och jag vil vara med och bidra. 85 procent av det jag gör under matcher är att prata med mina medspelare.

Oscar Lansing lyfter specifikt fram en sak som gjort att han tagit stora kliv framåt som målvakt.

– Philip Fogelblad (målvaktstränare i Tölö) har varit extremt viktig för mig, han är helt grym! Han är den bästa målvaktstränaren jag någonsin haft och är den tränare som alla spelare i laget har ett otroligt förtroende för.

Är han så viktig?

– Han är den starkaste stommen i laget. Han tränar inte bara oss, han bidrar verkligen till ett lugn och en go stämning i truppen.

Fogelblad själv tonar gärna ner sin egen insats, men är inte sen att hylla sin målvakt.

– Han är fantastiskt duktig, både fotbollsmässigt, men också kunskapsmässigt. Han är lite som en extra utespelare, en väldigt modern målvakt, säger Philip Fogelblad.

Hur ser du på Oscar Lansings hyllningsord?

– Det är väl en överdrift att kalla mig den bästa målvaktstränaren han haft.

Håller du med om att du är en av de viktigaste individerna i laget då?

– Ur mitt perspektiv så anser jag inte det, men alla andra anser det.

Då kanske det ligger något i det…?

– Jo, det kanske det gör då. Men man kan inte hylla sig själv, säger Fogelblad.

