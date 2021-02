The truth is out there. Sanningen finns där ute. Agenterna Mulder och Scully i den gamla tv-serien Arkiv X sökte den. Forskare, statistiker och utredare söker den dagligen. Journalister gör det (förhoppningsvis). Men de flesta som någon gång lagt ner en själ eller två för att komma åt den, vet också att den är en mästare på att gömma sig.

Sanningen är helt enkelt galet svårfångad.

Finns den ens?

Det här är ett ämne som sysselsatt människor i årtusenden. Vad är egentligen objektiv sanning? Finns den ens? Därom tvista de lärde än idag.

Svaret kan i vissa fall vara JA. Det finns logiska satser som ofrånkomligen är sanna. ”Alla ungkarlar är ogifta män” brukar vara ett vanligt exempel för den som börjat sniffa på filosofi och logik. Här ligger svaret redan i påståendet – en ungkarl ÄR en ogift man. Detta är obestridligt enligt ordens betydelse. Sanning under alla omständigheter.

MEN, protesterar de som håller på med forskning, journalistik eller annat arbete som kräver fältstudier – logiska sanningar säger ju ingenting om verkligheten, annat än det vi redan vet.

“Vad i helsike är det för färg på snö egentligen?”

Exempel: Snön är VIT. Jo, det vet de flesta av oss. Men här finns det inget i själva påståendet som garanterar att det är sant. Det här måste undersökas genom att någon ger sig ut och letar upp snö. Beroende på dagsform och utsatthet kan snön ha antagit andra färger. Grå, brun eller gul. Den som åkt mycket skidor och haft skidglasögon på sig, kan också erfara en märklig effekt. När man efter en halv dag tar av sig skidglasögonen, så ser snön närmast ljusblå ut.

Så: Vad i helsike är det för färg på snö egentligen?

Marinerat i lögn

Människor som konsumerar nyheter vill oftast ha sanningen. Och vi strider i dag ganska hårt om vad som är sant och inte. Men det är inte alltid så enkelt. Många håller med USA:s förre president Donald Trump om att de flesta journalister mest ägnar sig åt att fejka nyheter. Det är, hävdar jag, ett påstående med spår av sanning, dock marinerat i lögn.

Lite i klass med att påstå att Trump är en rymdvarelse. Förvisso ett rimligt vetenskapligt påstående, då det går att undersöka. Att däremot påstå att rymdvarelser är varelser som kommer ifrån rymden, det behöver vi inte ens undersöka. Det är en obestridlig sanning.

Nästa gång ska vi prata om flum.

