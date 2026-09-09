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FOTBOLL 2026-09-12 KL. 20:18
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Tränaren efter degraderingen: ”Det har straffat oss ordentligt”

Av Christian Johansson

Kungsbacka IF var aldrig nära att lösa ett nytt kontrakt. En ordentlig missräkning.
Tränaren Mattias Viggeborn ger sin syn på vad det stora problemet var.

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