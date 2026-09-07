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FOTBOLL 2026-09-12 KL. 12:27
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Annebergssonen avgjorde rivalmötet

Av Christian Johansson

Landvetters IS stormar mot ettan.
Den som såg till att skjuta klubben ännu närmare avancemang och i samma stund haka av Lindome Gif från toppen – var 25-årige William Berglund.

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