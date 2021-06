Första förlusten sedan 2019

Träslövsläge IF lyckades under en 25-minutersperiod sommaren 2019 att pilla dit fyra bollar hemma mot Kungsbacka City. Hysénbygget föll med klara 1–4. Det var den 27 juni 2019. Efter det har Kungsbacka City radat upp en förlustfri svit i seriespel på 23 matcher där de vunnit 21 av dem. Det var innan IF Norvalla kom på besök – nickade tidigt in ett ledningsmål och stängde ner hemmalaget.

– Det var ingen bra förlust. Det var inte bra, säger tränaren Stefan Larnelius.

IF Norvalla stod lågt och väntade in Kungsbacka City, och har efter tre matcher ännu inte släppt in ett mål. Dock saknade inte hemmalaget chanser.

– Tobbe (Tobias Hysén) hade två lägen han nog skulle ha satt. Vi kommer nog att spela lite annorlunda mot dem nästa gång vi möts, men all heder till dem för deras insats. Det var mindre plus till oss, säger Larnelius och fortsätter:

– Vi vet vad vi har för kapacitet, men gör man inga mål vinner man inte. Det var en riktig plattmatch.

Tränaren menar att spelet ännu inte satt sig. Det har varit individuella prestationer som fixade fyra av sex poäng i de inledande två omgångarna.

– Vi har inte fått ihop helheten. Vi behöver bli mer samspelta men det är en lång serie så jag är inte orolig.

