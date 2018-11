Monstersviten tog slut för FBK

Allting har ett slut. Så också Frillesås BK:s svit på Sjöaremossen. Men de kan glädjas åt sitt målvaktsfynd i Jakob Hugoh.

Frillesås BK – Västerås SK 0 – 3

1 097 dagar. Till slut klarade inte Frillesås BK att försvara Sjöaremossen längre. Jönköping lyckades besegra hemmalaget den 20 december 2015. Västerås SK kunde ohotade fälla FBK den 21 november 2018.

– Någon gång denna säsong skulle den nog ryka. Men vi ger motståndarna en ordentlig kamp. Västerås är det absolut bästa laget som spelat på Sjöaremossen, säger Mattias Johansson.

Bortalaget skärmade av Frillesås BK:s uppspel, vilket gjorde att FBK-spelarna hamnade i tidsnöd. Andhålen var få. I våg på våg attackerades hemmalagets försvar.

Ett högerinspel studsade via en hemmarygg in bakom Jakob Hugoh, men i övrigt fredade de svartgröna sin egen kasse. Och längst bak hade de åter igen en storspelande målvakt. Jakob Hugoh hade innan säsongen startade inte ens spelat i allsvenskan. Sju matcher in är det han som tagit över förstemålvaktsposten.

Då tänkte han ändå lägga av i somras. 26-åringen drabbades av körtelfeber. När han trodde att den var borta kom den tillbaka.

– Jag var så nära att skita i det för att jag mådde så dåligt. Jag ångrar inte att jag körde på. Nu är det askul.

I andra halvleken briljerade han med att greppa ett närskott.

– Jag blev nästan förvånad själv att jag fångade den.

Dock kunde en het Jakob Hugoh inte stå emot till slut. En hörnretur och sedan lyfte Oscar Gröhn in trean i krysset. De mesta mästarna var fysiskt tunga och starka. FBK kom inte närmare än till halvchanser. Jesper Henriksson var igenom tidigt, men skottet satt i magen.

– Jag fick inte lyftet jag ville. Jag försökte sätta den i nättaket.

Mattias Johansson var imponerad av motståndet. Han menade att de fått in en dimension till från tidigare säsonger.

– Vi försvarade oss väldigt väl men vi blev trötta till slut. Vi skapade inte mycket för att vi fick jobba mycket defensivt, säger Mattias Johansson.

Det stora glädjeämnet var att Jakob Hugoh, som värvades från division 1, fortsatte att leverera.

– Det är verkligen ett målvaktsfynd. När vi sonderade terrängen såg vi en glimrande högstanivå, säger Johansson.

Han har tagit chansen hittills.

– Det får man verkligen säga. Han har gjort riktigt bra insatser och räddade oss i många lägen.

Målvakten själv om succéstarten:

– Jag kunde inte tänka mig att det skulle gå så här bra när jag fick chansen.

Matchfakta

Frillesås BK – Västerås SK 0 – 3 (0–1)

0–1 (20), 0–2 (52), 0–3 60)

Publik: 705