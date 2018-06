Onsala BK utnyttjade ytorna

Nittorp kom till Rydet och gjorde ett stort avgörande misstag. Onsalas rappa forwards fick ytor – dem tog de tillvara på.

– Skitskönt, säger forwarden Ida Jacobson.

FOTBOLL: DIVISION 1

Ida Jacobson fick tidigt ett övertag på gästernas backlinje. Den snabba Onsalaforwarden serverades halvchans på halvchans. Men 30 minuter in hade det inte bränt till.

Onsala BK kom till start med två starka insatser spelmässigt – men där de förlorat två gånger om med 0–1.

Hann ni tänka: ”Inte en gång till?”

– Nej, det tycker jag inte. Det kändes som att vi hade det från början, säger Ida Jacobson.

I stället kom Jacobson runt på högerkanten, Victoria Uppman hade letat sig in i straffområdet från sin vänsterkant och mötte passningen med en kontrollerad bredsida – hemmaledning.

I slutet av halvleken träffades anfallaren Ida Cederberg illa av en boll i huvudet och hon tvingades att utgå i paus.

In kom Nakisa Gordani. Efter 30 sekunder hade hon träffat burgaveln. När Ida Jacobson fick komma runt på högerkanten nästa gång så skarvade inhopparen in tvåan via bortaben.

Tre minuter senare var det nästintill samma sak. Ida Jacobson fick yta till höger, inspelet kom och Nakisa Gordani var på plats och stressade gästernas försvar till ett självmål.

Segern var klar.

Ett och ett halvt mål på tio minuter. Det var ett bra inhopp.

– Det kändes rätt bra faktiskt, säger hon.

Det blev sånär 4–0 på ett Jacobsoninspel och en Gordanitouch.

– Jag var lite sen på den bollen och missbedömde den lite.

Fyran kom i stället när Ida Jacobson serverades ett friläge. Med högerfoten gjorde hon inget misstag. Ett mål och tre assist från anfallarens fötter.

Spelmässigt sprudlade det inte om hemmalaget men ytorna som de fick bakom Nittorps backlinje passade dem utmärkt.

– Vi gör inte vår bästa match, men det viktiga var att vinna. De stod högt och det gillar jag och vi. Jag tänkte att här kan vi komma runt.

Blev du förvånad över att de inte sjönk ner?

– Ja, i alla fall i andra halvlek när vi kom runt varje gång men det gjorde de inte.

Matchfakta:

Onsala BK – Nittorps IK 4 – 1 (1–0)

1–0 (34) Victoria Uppman, 2–0 (52) Nakisa Gordani, 3–0 (55) självmål, 4–0 (77) Ida Jacobson, 4–1 (80)