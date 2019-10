Produktionsmiljön håller på att riggas upp utanför slottet på fredagsmorgonen när den nionde och sista inspelningsdagen i slottsmiljön ska börja.

– Vi ska spela in många scener i dag, säger producent Heidi Rydbeck.

Enligt henne är det första gången som scener i Vår tid är nu spelas in i kommunen, eller i Halland. Eftersom Film i Väst är medfinansiär ska produktionen produceras i Västra Götalandsregionen. Men nu har man gjort ett undantag.

– Vi hittade inget som passade i Västra Götaland så vi har gått utanför, till Halland. Jag visste inte om det var okej så jag var tvungen att kolla det före, säger Heidi Rydbeck.

Det är scener från den fyra avsnitts långa julspecialen av Vår tid är nu som spelas in vid och i slottet, som i serien ska föreställa karaktären Eriks slott i Skåne. Handlingen utspelar sig under sommaren 1951. Att scener spelas in nu under hösten är dock inget problem, enligt Heidi Rydbeck.

– Vi försöker kratta bort löv och vi gjorde exteriörer tidigt eftersom vi visste att det skulle bli höst. Och vi har lagt mycket tid på ljussättningen för att få det att se somrigt ut. Det är vanligt att filmer och serier spelas in under en längre period av året, fast handlingen utspelar sig under en kortare tid. Man får var kreativ bara, säger Heidi Rydbeck.

Julspecialen, som ska sändas julen 2020, utspelar sig mellan första och andra säsongen och skildrar kärlekshistorian mellan karaktärerna Nina och Calle. Men redan den 28 oktober sänds en tredje säsong av serien i SVT.