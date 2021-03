Intresset för att renovera ökar i pandemins spår

SÅ STORA ÄR ROT-AVDRAGEN 2020

Kungsbacka: 131,2 miljoner (10 400 kronor per sökande av totalt 12 559 personer)



Halmstad: 112,5 miljoner (9 800 kronor per sökande av totalt 11 435 personer)



Varberg: 77,7 miljoner (9 500 kronor per sökande av totalt 8 181 personer)



Falkenberg: 55,7 miljoner (9 000 kronor per sökande av totalt 6 148 personer)



Laholm: 31,5 miljoner (8 900 kronor per sökande av totalt 3 556 personer)



Hylte: 10,5 miljoner (8 000 kronor per sökande av totalt 1 305 personer)



Halland: 419,1 miljoner (9 700 kronor per sökande av totalt 43 184 personer)