Hysén: "Spelare från högre divisioner på varje position"

Kungsbacka City

Tränare: Stefan Larnelius

Nyförvärv: Linus Bodin och Jonatan Ask (Tölö IF), Oscar Samuelsson (Stenungssund IF), Philip Salomonsson (Särö IK), Linus Ohlsson (Qviding IF), Lucas Fromell (Kungsbacka IF), Alexander Withfeldt (Kållered SK), Gabriel Ferriere (Lerkils IF)

Förluster: Marvin Norman (Särö IK), Frankie Harrison (Surte SK), Patrick Werner (klubb ej klar), Antonio Zubak och Fredrik Gustavsson (slutat)