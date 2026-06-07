Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
FOTBOLL 2026-06-13 KL. 17:18
Premium

Tölö IF tvingas skjuta upp derbyt – Sportchefen ger kritik till förbundet

Av Sebastian Borg

Derby stod på schemat, men Tölö IF tvingas skjuta upp matchen pågrund av spelarbrist. ”Jag skyller på förbundet ”

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I FOTBOLL

Premium | FOTBOLL 2026-06-13 KL. 21:21
Särö Kullavik IF vinner, men var det felfritt?
Premium | FOTBOLL 2026-06-13 KL. 20:01
Hundra år av fotbollsglädje – från Släps IK till Särö Kullavik IF
Premium | FOTBOLL 2026-06-13 KL. 17:18
Tölö IF tvingas skjuta upp derbyt – Sportchefen ger kritik till förbundet
Premium | FOTBOLL 2026-06-12 KL. 09:44
OBK gick miste om matchen mot allsvenskt motstånd
Premium | FOTBOLL 2026-06-11 KL. 18:00
Jättenkät inför VM: 37 profiler tycker till
Premium | FOTBOLL 2026-06-11 KL. 10:00
NH-sporten tippar VM
Premium | FOTBOLL 2026-06-08 KL. 10:21
Sporten i korthet
Premium | FOTBOLL 2026-06-07 KL. 20:34
Förklaringen till bakslaget: "Fotbollen får komma i andra hand"
Premium | FOTBOLL 2026-06-07 KL. 20:16
Nyförvärvets succédebut – blev tvåmålsskytt
Premium | FOTBOLL 2026-06-07 KL. 20:08
Utspelet efter krossen: "Vi är väldens bästa lag"

Fler nyheter

MEST LÄSTA FOTBOLL

Premium | FOTBOLL 2026-06-12 KL. 09:44
OBK gick miste om matchen mot allsvenskt motstånd
Premium | FOTBOLL 2026-06-13 KL. 17:18
Tölö IF tvingas skjuta upp derbyt – Sportchefen ger kritik till förbundet
Premium | FOTBOLL 2026-06-13 KL. 20:01
Hundra år av fotbollsglädje – från Släps IK till Särö Kullavik IF
Premium | FOTBOLL 2026-06-13 KL. 21:21
Särö Kullavik IF vinner, men var det felfritt?

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.