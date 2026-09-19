Anneberg föll mot Frillesås – kan gå upp ändå

Förlust mot lokalkonkurrenten innebar att möjligheten till seriesegern i princip rök. Då var det svårt att efter slutsignalen ställa om och uppskatta att man trots allt har en väldigt god chans att ta sig till fyran. Den glädjen får vänta en vecka.
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