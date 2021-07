Försurning och övergödning ger fortsatta problem i skogen

Gunilla Pihl Karlsson är forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL Göteborg) och projektledare för Krondroppsnätet, som övervakar försurningen och övergödningen av skog och mark i Sverige inom den svenska regionala och nationella miljöövervakningen. Den senaste rapporten visar att halterna i nedfallet av svavel och kväve, mellan mars och september 2020, minskade med mellan 15 och 40 procent i Sverige jämfört med samma period under tidigare år.

Minskade utsläpp

Slutsatsen är att samhällets och industriernas nedstängningar under pandemin kan ha lett till minskade utsläpp av luftföroreningar.– Det här visar att vad människan gör spelar roll. Det är viktigt att få ner svavel- och kväveutsläppen i Sverige och övriga Europa för att vi ska nå våra miljömål, säger Gunilla Pihl Karlsson.Rapporten visar att nedfallet av kväve överskred det kritiska gränsvärdet som Sverige har för barrskog i hela Götaland och de sydvästra delarna av Svealand, vilket är fem kilo kväve per hektar och år.– Det är satt för att under det värdet anses inte växligheten i barrskogen ta skada av kvävet, det vill säga artsammansättningen påverkas inte. För lövskog är gränsvärdet 10 kilo kväve per hektar, säger Gunilla Pihl Karlsson.

Intensivare skogsbruk

– De minskningar av utsläppen som vi ser i dag är inte tillräckliga för att nå våra miljömål. Trots minskade utsläpp av luftföroreningar fortsätter försurning och övergödning att vara ett problem, speciellt i söder, vilket beror på bland annat ett fortsatt högt kvävenedfall och intensivare skogsbruk. Gunilla Pihl Karlsson berättar att Halland får in mycket föroreningar från kontinenten på grund av läget i sydväst, men av fem mätplatser i Halland är Söstared i Fjärås, den plats i Halland som återhämtat sig bäst från tidigare svavel- och kväveutsläpp. Dock var det totala oorganiska kvävenedfallet vid Söstared under det senaste året mellan tio – tolv kilo per hektar. Så kvävenedfallet där var ungefär dubbelt så högt som gränsvärdet. Rapporten visar även att det finns tecken på att skogen i sydvästra Sverige närmar sig kvävemättnad, vilket ökar risken för att kväve läcker ut till grund- och ytvattnen och bidrar ytterligare till försurningen och övergödningen.

– Skogsbruket leder till försurning om inte aska tillförs efter en större avverkning. Så detta är mycket viktigt, säger Gunilla Pihl Karlsson.

