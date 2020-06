Flera föreningar blev utan stöd – se hela listan

Föreningarna som fått stöd Kungsbacka

HK Aranäs – 516 000

Kungsbacka Ridklubb – 270 000

Åsa IF – 236 000

IFK Fjärås – 183 000

Onsala BK – 164 000

Hanhals – 130 000

Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb – 127 000

Nordhallands Ridklubb – 76 000

Lerkils IF – 73 000

Vallda Tennisklubb – 63 000

Tölö IF – 37 000

Gräppås Golfklubb – 37 000

Segelsällskapet Kaparen – 34 000

Annebergs IF – 33 000

Frillesås FF – 29 000

Kungsbacka IF – 24 000

Särölkometerna HK – 21 000

Onsala IBK – 20 000

Orrvikens Segelsällskap – 17 000

Onsala Pirates Basket – 16 000

Fjärås Motorklubb – 14 000

Fjärås Ryttarförening – 14 000

Kullavik IF – 10 000

Kungsbacka BMX – 4 000

Ej beviljade stöd: IF Rigor, Kungsbacka Konståkningsklubb, Föreningen Fjärås Hoppryttare

Ansökan avslagen: Kungsbacka Basketklubb, Kungsbacka Bouleklubb, Särö Innebandyklubb, Kungsbacka Simsällskap.