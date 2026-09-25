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HANDBOLL 2026-10-04 KL. 21:03
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Aranäs följde upp med att bortaslå AIK

Av Thomas Östberg

Efter två omgångar av allsvenskan har HK Aranäs ännu inte tappat någon poäng. Bortamatchen mot AIK blev ett kvitto på att laget dels har en god arbetsmoral, dels orkar spela matcher där fysiken är avgörande.

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