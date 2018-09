Ulla fick årets Leva livet-pris

Årets Leva livet-pris går till Ulla Brillman som arbetar som undersköterska på Signeshus vård- och omsorgsboende.

Det var Frida Persson, som arbetar som vikarie på Signeshus vård- och omsorgsboende, som nominerade Ulla Brillman.

Frida var med under prisutdelningen, som ägde rum under kommunfullmäktiges sammanträde under tisdagskvällen. Hon berättade inför alla politikerna om vilken fin kollega Ulla är innan Ulla själv fick gå upp och ta emot en check, diplom och blommor.

– Ulla sprider väldigt mycket glädje och trygghet. Det spelar ingen roll hur gammal man är eller vad man kan sedan tidigare, hon är fantastisk mot alla, säger Frida Persson.

Motiveringen lyder: ”Ulla tar så fint hand om våra äldre och ger dem guldkant på tillvaron. Hon motiverar yngre medarbetare och får dem alltid att känna att de räcker till, samtidigt som hon är beredd med en hjälpande hand och delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.”

– Jag blev varm i hjärtat när jag fick veta att jag vunnit. Vi är en go arbetsgrupp och jag tycker att det är väldigt roligt på jobbet, säger Ulla Brillman, som arbetar på avdelningen 9B, i ett pressmeddelande.

Leva livet-priset delades ut första gången 2008. Priset på 10 000 kronor ska gå till en person eller en arbetsgrupp som har bidragit till att ge äldre en bättre livskvalitet. Nomineringarna till priset görs av kommuninvånare och personal. Sedan utser nämnden för Vård & Omsorg pristagaren.

Bilden:

Ulla Brillman och Frida Persson som nominerade henne.

Foto: Kungsbacka kommun