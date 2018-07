Stort intresse för ny konstvägg

Intresset var stort när den öppna konstväggen vid Fyren äntligen invigdes. Många besökare tog chansen att direkt sätta sina konstnärliga avtryck på den vita ytan med hjälp av sprejflaskor.

– Det känns gött! Äntligen, säger Victor Lindstrand.

Det politiska beslutet togs för ett år sedan och då var tanken att det skulle bli två väggar, en i Kungsbacka och en i Åsa. Efter att genomförandet dragit ut på tiden har det nu resulterat i väggen vid Fyren som invigdes under avslappnade former i tisdags. Det bjöds på förfriskningar och bakgrundsmusik under tiden som gatukonstnärerna skapade.

– Äntligen blir det av, det var mycket som skulle stämma men nu känns bra att ungdomarna ser att det blir av. Vi har många gatukonstnärer i kommunen och det vore roligt om alla samlas här, säger Marianne Bartholdsson, ungdomskonsulent i Kungsbacka kommun, som varit aktiv i genomförandet.

Läs mer i Norra Halland på fredag den 20 juli.