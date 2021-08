Språk har öppnat världen för Elizabeth

Elizabeth Blennqvist Ålder: 23 år

Född: Göteborg

Bor: Åsa

Familj: Mamma, hunden Kasper, kaninerna Winnie och Luna

Yrke: Medicinsk sekreterare på kirurgen i Kungsbacka

Intressen: Språk, resor och djur, är medryttare på en häst

Himlen har öppnat sig och regnet öser ner utanför Elizabeths lägenhet där några hästar lugnt går och betar. Elizabeth välkomnar in på svenska, men egentligen skulle hon kunna göra det på kanske spanska eller rumänska eller varför inte på japanska.

– Mitt intresse för språk började egentligen i sexan. Då fick vi välja ett språk och jag valde spanska. Just då tyckte jag kanske inte att det var jätteintressant, men sedan började intresset att växa fram.

Det var när Elizabeth hittade en språkutbytesapp som intresset tog fart.

– Då fick jag prata spanska och jag tyckte det var roligt när jag märkte att jag utvecklades.

Nästa språk för språktörstande Elizabeth var japanska.

– Jag såg Yohio på tv och började lyssna på japansk musik och tänkte att det kunde vara kul att kunna lite japanska, ler Elizabeth.

– Och sedan tänkte jag att det kunde vara kul att även lära mig koreanska. Jag försökte med thailändska men det var svårt så det har jag lagt åt sidan för att ta upp senare.

Du måste ha något knep. Hur gör du för att lära dig alla språken?

– Jag brukar försöka börja med att lära mig alfabetet, eller som i japanskan som är lite speciellt för man använder stavelser istället för bokstäver. Och japanskan har egentligen tre olika alfabet, två ”lätta” där varje tecken är en stavelse och sedan de svårare som består av kinesiska tecken. Men kan man de ”lätta” kan man kommunicera ganska bra.

I språkutbytesappen kan användarna både skriva eller prata.

– Efter att jag lärt mig alfabetet är nästa steg att hitta exempelvis någon från japan att pratat med. Det brukar inte vara så svårt för de flesta japaner vill gärna lära sig engelska. Och förvånansvärt många vill lära sig svenska.

Jorden runt

Just nu är det rumänska och kinesiska som Elizabeth pluggar in. Och till sin hjälp har hon kompisen Oana Roiu från Rumänien som hon lärt känna via appen.

– Jag tänkte att jag ville lära mig franska och i appen började jag prata med Oana som pratar både rumänska och franska. Därför började jag läsa rumänska. När jag får en kompis från ett annat land vill jag kunna tala deras språk, kunna kommunicera med dem på sitt modersmål.

En dröm är att komma till alla länder som talar de språk Elizabeth lärt sig. Och egentligen är drömmen större än så.

– Oana och jag har planer på att resa jorden runt. Inte i en etapp, men vårt mål är att resa överallt.

Lätt och svårt

Av språken Elizabeth lärt sig tycker hon att rumänska och koreanska varit lättast att ta till sig.

– Rumänska är lite likt spanskan då båda är latinska språk. Och koreanskan har många låneord från engelskan och eftersom jag hade läst japanska innan var det inte så svårt att lära sig koreanska.

Svårast då?

– Svenska, skrattar Elizabeth.

– Nej, kinesiska är nog svårast. Att memorera ord och tecken är inte svårt men uttalet. Kinesiskan har fyra toner och det är väldigt viktigt att det blir rätt. Om du uttalar fel får ordet en helt annan betydelse. En ton kan till exempel skilja på var och där.

Även om Elizabeth nu talar flera olika språk är hon inte nöjd med det. Hon vill lära sig fler.

– Ryska vill jag lära mig. Jag har försökt två gånger men det är svårt. Jag kan läsa alfabetet men det är mycket med grammatiken. Och så klart vill jag lära mig thailändska som jag också försökt lära mig. Sedan är en dröm att vara flytande på hawaiianska. Men lär man sig språket är det svårt att hitta någon att prata med då bara några tusen talar språket.

Språk på jobbet

Elizabeth delar gärna med sig av sina språkkunskaper och erbjuder engelskakurser via en sight på webben.

– Det var lite för att se om det finns något intresse. Annars får jag ju använda mina språkkunskaper i mitt jobb som medicinsk sekreterare på kirurgen i Kungsbacka.

När det behöver talas engelska får ofta Elizabeth rycka in.

– Vi har Tele Q, alltså när man ringer hit får man alternativet om man vill bli uppringd på engelska. Då brukar jag få ringa upp.

Sjukhuset får ibland ringa in tolkar för att översätta.

– Att jag skulle kunna gå in istället, det hade varit häftigt!

