Snabbgenomgång av pokerns historia

Det finns några olika teorier kring varifrån poker har sitt ursprung. Vissa historiker menar att det går att spåra tillbaka över 1000 år och att delvis har sitt ursprung från ett domino-inspirerat kortspel. Andra historiker menar att det kommer från det persiska kortspelet “As Nas” som spelades under 1500-talet. Poker som vi känner till det idag kom till Europa från Amerika under sent 1800-tal och blev allt eftersom mer vedertaget under 1900-talets gång. Under 1970-talet började varianten Texas Hold’em dominera pokervärlden och det är än idag den en av de mest populära och kända pokervarienterna.

Texas Hold’em är, som nämnt, en av de mest kända pokervarianten som de flesta hört talas om. Det finns dock en hel del olika versioner och varianter av poker, Texas Hold’em är långt ifrån den enda. Det finns huvudsakligen tre olika kategorier att hålla ordning på när det kommer till pokerspel; mörkpoker (draw poker), stötpoker (stud poker) och gemensamma kort poker (community card poker).

Mörkpoker

I mörkpoker, också känt som draw poker, delas det ut individuella kort till varje spelare. Spelarna får välja om de vill behålla eller kasta kort. Innan spelarna tilldelas nya kort, om de önskar, behöver de placera sin insats. Om mer än en spelare är kvar i spelomgången när insatserna är lagda delas önskat antal kort ut till spelarna så att de har samma antal kort på handen som från början. Sedan ska man satsa och försöka lista ut om de andra spelarna har en bättre eller sämre hand eller om de kanske bluffar.

Stötpoker

Stötpoker, också känt som stud poker, syftar på pokervarianter där dealern delar ut både öppna och stängda kort till varje spelare vid bordet. I dessa varianter förekommer inga gemensamma kort på bordet utan varje spelare tilldelas både kort till deras hand och öppna kort som de andra spelarna kan se.

Gemensamma kort poker

Gemensamma kort poker, också kallat community card poker, innebär att det delas ut uppåtvända kort på bordet som alla spelare använder sig av för att komplettera de kort som delas ut separat till varje spelare. När korten på bordet kombineras med korten på spelarnas hand bildas en full hand. Texas Hold’em ingår i denna kategorin av pokervarianter.

Inom dessa huvudkategorierna finns det en mängd olika varianter och versioner som spelare kan testa. Något som gör poker ännu mer spännande än att till exempel spela på slotmaskiner är att det inte endast handlar om tur. Det går att bli duktig på att spela poker, hur man ska tänka, olika strategier osv.

Redan 1970 samlades runt 50 spelare i Las Vegas för att delta i World Series of Poker. Sedan dess start har populariteten ökat och nu består turneringen av en mängd olika pokerspel och lockar till sig tusentals spelare från hela världen varje år. När man pratar om världsmästaren i poker är det ofta vinnaren av den sista tävlingen i turneringen “Buy-in No-limit Texas Hold ‘Em” som man syftar på.

Men, en fråga återstår; Hur spelar man poker?. Läs denna guide för att lära dig mer! Det finns även mängder av information tillgänglig både på internet och i böcker där du kan lära dig allt värt att veta om poker. Inta en plats vid ett pokerbord och upplev spänningen vid något av de stora onlinecasinon som erbjuder online poker.