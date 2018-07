Reservledning öppnad till Björkris och Anneberg

Nu har Kungsbacka öppnat reservledningen från Mölndal för att få vatten.

– Just nu får Björkris och Anneberg sitt vatten därifrån. Men sedan vi gick ut med bevattningsförbud har vattenförbrukningen gått ner med drygt tio procent. Jag är glad att våra invånare har lyssnat, säger Karl Lundgren, förvaltningschef på teknik.

Torkan har lett till att vattenverket ligger nära gränsen för sin kapacitet att producera vatten. Och det regn som kommit har inte varit tillräckligt för att grundvattennivån ska kunna återhämta sig.

Under tisdagen hade kommunen möte om det behöver införas fler restriktioner.

– Vi diskuterade att vi kommer att gå ut med utökad information. Vi har informerat länsstyrelsen om läget och vi kommer vara med på ett telefonmöte med alla kommuner i Halland under torsdagen. Sedan följer vi varje dag vattenförbrukningen och det kommer vi även lägga ut på vår hemsida så invånarna kan följa hur förbrukningen ser ut.

På frågan hur länge han tror att Kungsbacka klarar sig om torkan fortsätter har han inget svar.

– Vi tittar på det. Vi har nu öppnat vår reservledning från Mölndal. Och tar in 12 liter per sekund från den ledningen. Så just nu får Björkris och Anneberg sitt vatten från Mölndal, säger Karl Lundgren.

Kungsbacka har även en mindre reservledning mot Varberg och även en liten mot Göteborg.

– Men söderut är de i större behov av vatten än vi är för tillfället, och det är små ledningar som mer är en hjälp vid vattenläckor.

Karl Lundgren påpekar att torkan lyfter beredskapsfrågor.

– Man kommer att behöva arbeta med reservledningar och kunna hjälpa varandra kanske ner mot Halmstad och upp mot Kungälv.