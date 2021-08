Rekordhöga skulder till inkassobolagen

I årsrapporten från Svensk Inkasso 2021 konstateras att svenskarnas skulder hos de olika inkassobolagen ligger på rekordhöga 94,2 miljarder kronor. Under det senaste året har siffran ökat med 9 miljarder kronor och ser man från 2008 och framåt har den totala skulden dubblerats.

– Det ser likadant ut och ökar även i Kungsbacka, skulle jag tro, säger Anna Björnör, ekonomisk rådgivare på Kungsbacka kommun.

Anna Björnör tror att en anledning till detta är att många människor väntar in i det sista med att söka ekonomisk rådgivning.

– Väldigt många väntar alldeles för länge med att få hjälp. Det är bättre att söka hjälp så fort man har någonting som inte kan betalas.

Pandemin har slagit hårt

Totalt finns det 1,3 miljoner privatpersoner och företag med skulder i Sverige. En av åldersgrupperna som drabbats hårdast under pandemin är personer under 25 år. Andelen skuldsatta personer som är under 25 år har ökat från 7,6 till 11 procent senaste året.

– Ungdomar drabbas hårt på grund av att arbetslösheten i denna åldersgrupp ökat kraftigt under pandemin, säger Fredrik Engström, ordförande för Svensk Inkasso i ett pressmeddelande.

Även i Kungsbacka har pandemin satt sina spår, men det syns inte någon ökning i en specifik åldersgrupp. Under 2020 hade den ekonomiska rådgivningen i Kungsbacka 35 avslutade ärenden som var relaterade till coronaviruset. Hittills under 2021 har 12 ärenden avslutats och 11 ärenden är pågående.

– Majoriteten av de som sökt hjälp av oss under pandemin har antingen förlorat jobbet, haft ett företag som gått i konkurs eller på annat sätt fått en förändrad inkomst, säger Anna Björnör.

En liten minskning i inkomsten gör stor skillnad i folks privatekonomi.

– Många har blivit permitterade och fått ut 93 procent av sin bruttolön. Att tappa så lite som sju procent av bruttolönen gjorde att flera personer föll ekonomiskt. Har man ingen buffert och lever på små marginaler varje månad blir ekonomin snabbt ansträngd, säger Anna Björnör.

Antalet ärenden till Kronofogden ökar

Under 2020 var andelen inkassoärenden som överlämnades till Kronofogden ungefär 15 procent. I en undersökning bland medlemsorganisationerna svarade sju av tio inkassobolag att de spår en ökning under andra halvan av 2021. Ungefär hälften av inkassobolagen tror även att antalet inkassokrav kommer öka under samma tidsperiod.

I Kungsbacka fanns det 2020 totalt 1235 personer med skulder hos Kronofogden med en total skuld på cirka 375 miljoner kronor. Det är en ökning med 42 personer och ungefär 20 miljoner kronor jämfört med 2019. Anna Björnör tror att siffran kommer fortsätta stiga.

– Jag har erfarenhet från kriser både på tidigt 90-tal och även finanskrisen 2008. I de fallen har personer som behövt hjälp inte sökt förrän flera år efteråt. Jag tror att det blir samma visa nu och att dessa siffror kommer öka under flera år framåt.

