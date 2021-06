Räkna med en sommar med sting

Så skyddar du dig mot getinginvasion

Sök igenom hus, garage och uthus tidigt under säsongen. Då är boet oftast inte större än en golfboll och det är enkelt att ta bort. Titta extra noga under utskjutande tak, bakom paneler, vid uteplatser och i bodar. Det är ställen där getingarna trivs extra bra.



Syna springor och utrymmen under fönsterbleck och liknande. De utgör smidiga passager för getingen på dess väg in under husfasaden.



Ta bort boet på kvällen, då getingarna är som lugnast. Använd grova handskar, långärmat och ha gärna en halsduk om ansiktet. Peta ner boet i en påse och knyt. Är boet större än ett krocketklot ska du inte försöka ta ned det på egen hand. För ett sådant jobb behöver expert anlitas.



Plocka undan matrester och disk direkt efter grillmiddagen. Mat som lämnas framme utomhus lockar till sig getingar.



Se till att din soptunna är hel och ren. Locket ska sluta tätt.



Förse ditt hus med insektsnät i takfot och ventiler. Var extra noga med detta på vinden.



Är du allergisk mot getingstick? Då sa du alltid ta hjälp av en expert med att hantera getingar.



Drick aldrig ur en öppnad burk som stått framme utomhus. Burken kan innehålla mer än bara dryck. Häll upp innehållet i ett glas, så att du kan se att inga getingar krupit ned i läsken.