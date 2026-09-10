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NYHETER 2026-09-12 KL. 08:15
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Rekordlåga skolresultat i Sverige – så ser det ut i Kungsbacka

Av Joel Johansson

Svenska 15-åringars resultat i matematik och svenska är på rekordlåga nivåer enligt den senaste Pisa-rapporten. Kungsbacka både följer och trotsar trenden.

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