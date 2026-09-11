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NYHETER 2026-09-13 KL. 14:00

Live: Häng med ut i valvimlet

Av Stefan Pettersson

Nu kör vi live från valet. Scrolla neråt för att komma till liverapporten.

Live: Häng med ut i valvimlet

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter



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NYHETER 2026-09-13 KL. 15:45
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NYHETER 2026-09-13 KL. 14:00
Live: Häng med ut i valvimlet
Premium | NYHETER 2026-09-12 KL. 16:48
Hästar, brandbilar och priser – fest i Åsa
Premium | NYHETER 2026-09-12 KL. 13:00
Shopping, presenter och röstande på Kungsmässan
Premium | NYHETER 2026-09-12 KL. 08:45
Västtrafik efter stöket på tåget: ”Det urartade”
Premium | NYHETER 2026-09-12 KL. 08:15
Rekordlåga skolresultat i Sverige – så ser det ut i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-09-11 KL. 18:45
Politik är terapi för V-toppen
Premium | NYHETER 2026-09-11 KL. 18:00
KD stänger inte dörren för Sverigedemokraterna
Premium | NYHETER 2026-09-11 KL. 17:30
Gymnasiechefen efter tågkaoset: ”Oacceptabelt”

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Premium | NYHETER 2026-09-11 KL. 17:30
Gymnasiechefen efter tågkaoset: ”Oacceptabelt”
Premium | NYHETER 2026-09-12 KL. 08:45
Västtrafik efter stöket på tåget: ”Det urartade”
Premium | NYHETER 2026-09-12 KL. 08:15
Rekordlåga skolresultat i Sverige – så ser det ut i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-09-12 KL. 16:48
Hästar, brandbilar och priser – fest i Åsa
Premium | NYHETER 2026-09-11 KL. 18:00
KD stänger inte dörren för Sverigedemokraterna

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Live: Häng med ut i valvimlet
NYHETER 2026-09-13 KL. 14:00

Live: Häng med ut i valvimlet

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Experterna: Så sparar du pengar på att laga
2026-09-13 KL. 15:00
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Experterna: Så sparar du pengar på att laga

Efter 40 år på scenen – nu vill hon nå en ny publik
2026-09-13 KL. 08:30
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Efter 40 år på scenen – nu vill hon nå en ny publik

Vreeswijk och akrobatik när skådespelaren intar Kungsbacka

Från mobiljakt till lagat kylskåp – här hyllas hjälpen
2026-09-13 KL. 15:45

Från mobiljakt till lagat kylskåp – här hyllas hjälpen

Här avgör 18-åringen ångestmötet med första A-lagsmålet
2026-09-12 KL. 19:47
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Här avgör 18-åringen ångestmötet med första A-lagsmålet

Åsa var utan chans: ”Satt kvar på bussen”
FOTBOLL 2026-09-13 KL. 15:47
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Åsa var utan chans: ”Satt kvar på bussen”

Tränaren efter degraderingen: ”Det har straffat oss ordentligt”
FOTBOLL 2026-09-12 KL. 20:18
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Tränaren efter degraderingen: ”Det har straffat oss ordentligt”

Sänktes i slutminuten: ”Jag brukar kunna borsta av mig förluster”
FOTBOLL 2026-09-12 KL. 19:03
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Sänktes i slutminuten: ”Jag brukar kunna borsta av mig förluster”

Tränarens hyllning efter krossen: Hon var magisk”
FOTBOLL 2026-09-12 KL. 17:06
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Tränarens hyllning efter krossen: Hon var magisk”

Hästar, brandbilar och priser – fest i Åsa
NYHETER 2026-09-12 KL. 16:48
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Hästar, brandbilar och priser – fest i Åsa

OBK:s krisdrag: Kallade in veteranerna och barnvagnarna
FOTBOLL 2026-09-12 KL. 15:50
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OBK:s krisdrag: Kallade in veteranerna och barnvagnarna

Debatt: Väljarna förtjänar hela bilden
DEBATT 2026-09-12 KL. 15:45

Debatt: Väljarna förtjänar hela bilden

Debatt: Den närmaste vårdcentralen ska vara den bästa
DEBATT 2026-09-12 KL. 15:00

Debatt: Den närmaste vårdcentralen ska vara den bästa

Debatt: Tack SD, för att ni lyfter vår (S)tarka välfärdspolitik
DEBATT 2026-09-12 KL. 14:30

Debatt: Tack SD, för att ni lyfter vår (S)tarka välfärdspolitik

Shopping, presenter och röstande på Kungsmässan
NYHETER 2026-09-12 KL. 13:00
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Shopping, presenter och röstande på Kungsmässan

Debatt: En stabil och mänsklig politik
DEBATT 2026-09-12 KL. 12:30

Debatt: En stabil och mänsklig politik

Annebergssonen avgjorde rivalmötet
FOTBOLL 2026-09-12 KL. 12:27
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Annebergssonen avgjorde rivalmötet

Författaren om Halland: Därför har regionen lyckats
KULTUR & NÖJE 2026-09-12 KL. 10:30
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Författaren om Halland: Därför har regionen lyckats

Västtrafik efter stöket på tåget: ”Det urartade”
NYHETER 2026-09-12 KL. 08:45
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Västtrafik efter stöket på tåget: ”Det urartade”

Rekordlåga skolresultat i Sverige – så ser det ut i Kungsbacka
NYHETER 2026-09-12 KL. 08:15
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Rekordlåga skolresultat i Sverige – så ser det ut i Kungsbacka

14-åriga supertalangen om ett galet år
SPORT 2026-09-11 KL. 19:45
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14-åriga supertalangen om ett galet år

✔ Gick och la sig som världsmästare ✔ Prispengarna ✔ Har överraskat sig själv

Politik är terapi för V-toppen
NYHETER 2026-09-11 KL. 18:45
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Politik är terapi för V-toppen

Lokala partiledare intervjuas inför valet

KD stänger inte dörren för Sverigedemokraterna
NYHETER 2026-09-11 KL. 18:00
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KD stänger inte dörren för Sverigedemokraterna

Lokala partiledare intervjuas inför valet

Gymnasiechefen efter tågkaoset: ”Oacceptabelt”
NYHETER 2026-09-11 KL. 17:30
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Gymnasiechefen efter tågkaoset: ”Oacceptabelt”

Kuggens kryptiska svar inför ödesmatchen
FOTBOLL 2026-09-11 KL. 17:00
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Kuggens kryptiska svar inför ödesmatchen

NH liverapporterar från valdagen
NYHETER 2026-09-11 KL. 16:30

NH liverapporterar från valdagen

Debatt: Flytta inte sjukvården till Stockholm
DEBATT 2026-09-11 KL. 16:00

Debatt: Flytta inte sjukvården till Stockholm

Debatt: Bra att läsa på innan man skriver
DEBATT 2026-09-11 KL. 15:30

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Debatt: Resultaten som betyder något
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Åsa var utan chans: ”Satt kvar på bussen”
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Från mobiljakt till lagat kylskåp – här hyllas hjälpen
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Live: Häng med ut i valvimlet
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-09-13 KL. 08:30
Efter 40 år på scenen – nu vill hon nå en ny publik
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Tränaren efter degraderingen: ”Det har straffat oss ordentligt”
Premium | FOTBOLL 2026-09-12 KL. 19:47
Här avgör 18-åringen ångestmötet med första A-lagsmålet
Premium | FOTBOLL 2026-09-12 KL. 19:03
Sänktes i slutminuten: ”Jag brukar kunna borsta av mig förluster”
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Tränarens hyllning efter krossen: Hon var magisk”
Premium | NYHETER 2026-09-12 KL. 16:48
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"Vi visste inte om hon skulle överleva"

När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.


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VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
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