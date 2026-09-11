Häng med NH ut i valvimlet

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Vreeswijk och akrobatik när skådespelaren intar Kungsbacka
✔ Gick och la sig som världsmästare ✔ Prispengarna ✔ Har överraskat sig själv
Lokala partiledare intervjuas inför valet
Lokala partiledare intervjuas inför valet
När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.