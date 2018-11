Medvind för deras nystartade flyttfirma

Alex Bronsman, 25, och Lucas Bronsman, 20, har stora planer framöver. Att köpa in ytterligare en flyttbuss och att vara med och konkurrera på marknaden för långdistansflyttningar är några av målen. Foto: Nils Jönsson

Inför uppstarten hade ingen av dem tidigare erfarenhet av att driva företag. Efter en tuff första period med hårt arbete har Alex och Lucas Bronsman fått snurr på deras nya flyttfirma i Frillesås.

– Målet är att etablera oss på Västkusten och ta uppdrag från Göteborg ner till Falkenberg, säger Alex Bronsman.

Ett drygt år har gått sedan firman sjösattes och nyligen timanställde bröderna en person. Inför hösten har bokningarna trillat in och kalendern för de närmaste veckorna börjar se fulltecknad ut. Lite längre fram är ett av målen att köpa in en andra flyttbuss för att kunna vidga verksamheten.

– Målet är att etablera oss på Västkusten och ta uppdrag från Göteborg ner till Falkenberg. På sikt vill vi även kunna erbjuda långdistansflyttar, till exempel mellan Göteborg och Stockholm, säger Alex Bronsman.

Skaffa den digitala versionen av papperstidningen här

Brödernas väg in i branschen går via Australien. För ett par år sedan kombinerade Alex Bronsman under en tid resande i landet med att jobba på en flyttfirma i Sydney. Han fick mersmak för yrket, och när han återvände hem till Frillesås började han skissa på planerna att starta egen firma ihop med yngre brodern Lucas Bronsman.

Bröderna hade sedan tidigare haft idén att göra en gemensam företagssatsning, även om de inte bestämt sig för inom vilken bransch. I slutet av september 2017 var firman Bröderna Flytt registrerad och strax efter årsskiftet gick första flyttlasset – en trebarnsfamilj i Anneberg som bytte bostad.

– Det blev tre fulla lass och tog hela dagen, men allt gick bra, minns Lucas Bronsman.

Redan vid det andra uppdraget ställdes de inför ett rejält test när ett tungt piano ingick i kundens bohag:

– Då gäller det att man marklyfter på rätt sätt och använder bärsele som stöd, konstaterar Alex Bronsman.

– Det är också bra att på förhand ha så mycket information som möjligt, till exempel en bild på pianot så att man vet vad man har att jobba med, och information om eventuella trappor och hissar, säger Lucas Bronsman.

Pappersarbetet sköter Alex och Lucas Bronsman såhär långt från ett skrivbord en trappa upp i deras mammas bostad i Frillesås. Alex Bronsman skaffade sig erfarenhet från branschen genom jobb på en flyttfirma i Sydney. Lucas Bronsman har en bakgrund inom försäljning.

Sedan drygt två år tillbaka har privatpersoner möjlighet att med rutavdraget dra av för flyttjänster, vilket har underlättat för brödernas firma eftersom det är uppdrag åt just privatpersoner som är deras huvudgren.

– Utan avdraget så hade det såklart varit svårare för oss att hitta kunder, de flesta vill använda sig av rut, säger Lucas Bronsman.

Vad har varit största utmaningen under första året?

– Det tuffaste har varit att få tid till allt som behöver göras i uppstarten. Vi trodde att allting skulle gå mycket snabbare och att vi skulle komma i gång redan under hösten, säger Alex Bronsman.

– Vi hade båda andra heltidsjobb i början och fick pussla med ledigheter för att kunna flytta när kunderna önskade. Nu när vi kan lägga mer tid och har anställt en person har det blivit lättare, säger Lucas Bronsman.