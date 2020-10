”Man måste tänka att det är en process”

MER OM REBECCA

Ålder: 31 år



Yrke: lågstadielärare



Bor: i Kungsbacka



Familj: man och katt



Fritidsintressen: är engagerad i Naturskyddsföreningen och Kungsbacka FN-förening och cyklar gärna i naturen



Äter helst: husmanskost



Dricker helst: vatten



Läser helst: ljudböcker – sanna historier och feelgood



Lyssnar helst på: blandad musik – till exempel glamrock



Kollar på: deckare – Beck och Wallander är två favoriter



Ogillar: orättvisor



Gillar: när folk engagerar sig i miljön och människor med funktionsnedsättningar



Motto: ”We cannot force someone to hear a message they are not ready to recieve. But we must never underestimate the power of planting a seed.”



Dold talang: har ingen – alla är kända



Aktuell: som en av medlemmarna i Naturskyddsföreningens hållbarhetsgrupp – en grupp som vecka 40 siktat in sig på att arrangera aktiviteter i anslutning till Miljövänliga veckan.