Kungsbacka illa rustat inför självmord

FAKTA OM SJÄLVMORD

Varje år tar nära 1 600 personer sina liv i Sverige. Kostnaden har uppskattats till minst 9 miljarder kronor och 40 000 levnadsår. 90 miljoner kronor tillkommer i direkta kostnader kopplade till dödsfallen. Utöver detta gör minst 15 000 personer självmordsförsök varje år, till en kostnad av flera hundra miljoner kronor. Uppskattningsvis har minst 150 000 personer allvarliga självmordstankar.



Cirka 70 procent av de som tar sina liv är män, men kvinnor utgör den största andelen som gör självmordsförsök. Inom HBTQ-gruppen är både självmordstankar, självmordsförsök och självmord vanligare än i befolkningen som helhet.



Det är betydligt fler äldre människor som tar sitt liv än yngre, samtidigt är självmord den vanligaste dödsorsaken för män upp till 44 år och den näst vanligaste för kvinnor upp till 44 år. I åldern 15 - 29 år har dock självmorden ökat under de sista decennierna. Den åldersgrupp som har högst självmordsrisk är personer i åldern 50 - 54 år.



Regeringen antog 2008 en nollvision för självmord, trots detta har antalet självmord legat på ungefär samma nivå i tio år.



Regeringen har nyligen slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner om psykisk ohälsa. Satsningen omfattar 1,7 miljarder kronor. 200 miljoner kronor ska användas för att förstärka det självmordsförebyggande arbetet på regional och lokal nivå.



Forskning visar att självmord kan förebyggas. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) nyligen tagit fram en översikt som ger vägledning till effektiva insatser för att förebygga självmord.



NASP varnade tidigt i början av Coronapandemin för ökande självmord och självskador i samhället efter pandemin. Risken kopplades till exempelvis sociala, ekonomiska och vårdrelaterade konsekvenser och förmodas öka fram till dess slutskede, men är särskilt stor under perioden som följer efter.



Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att drastiskt minska antalet självmord i Sverige. Suicide Zero har stor kunskap och erfarenhet kring vilka åtgärder som krävs för att förhindra självmord.



Källa: Suicide Zero