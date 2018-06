KIF dominerade i derbyt

Tabelltvåan Åsa IF stod som favorit inför derbyt mot Kungsbacka IF. Det skulle bli en hård och tuff kamp. Men KIF överraskade med att briljera den första halvleken. Och efter 2–0 i halvtid, stod Åsa chanslösa.

FOTBOLL: DIVISION 4

Kungsbacka IF – Åsa IF 4–0 (2–0)

Det är Kungsbackalagen som just nu toppar tabellen i division fyra. Och inför derbyt mot Kungsbacka IF hade Åsa IF en chans att dra ifrån sina motståndare. Men istället var det KIF som visade upp en superb fotboll och något överraskande körde över tabelltvåan.

– Vi gjorde säsongens bästa första halvlek, säger KIF:s tränare Lars Svensson.

KIF hade stor respekt för Åsa inför matchen och visste att det skulle bli en hård och tuff kamp. Åsa fick en jättechans till att ta ledningen i början av matchen men skottet tog i ribban. Det gjorde inte Linus Bodins boll och efter 18 minuter stod det 1–0 till KIF.

– Första målet påverkar matchen. Åsa fick jaga och blev stressade av underläget, säger Lars Svensson.

Framför allt anser han att det var ett bra försvarsspel och en genuin laginsats där ingen faller ur ramen, som gjorde att de tog hem derbyt. KIF inledde säsongen med två förluster, vilket Lars Svensson tror blev en väckarklocka för laget.

– Vi har tränat bra och jobbar hårt. Vi har vuxit in i serien och känns starka. Det blir en spännande höst, säger han.

Någon som inte var lika nöjd efter matchen var Åsatränaren Thorbjörn Svensson. Det är aldrig kul att förlora och särskilt inte ett derby, menar han.

– Men KIF hade en hetare vilja och beredda att göra det lilla extra. De spelade en bättre fotboll än oss, fortsätter han.

Åsa har haft en väldigt bra trend och aldrig gått ur en match mållösa. Förrän nu.

– Kanske var det bränslet som tog slut. De gjorde alla mål på fasta situationer och det är också en stor del av spelet. Vi fick inte till vårt eget spel, säger han.

Matchfakta:

Kungsbacka IF – Åsa IF 4–0 (2–0)

1–0 (18) Linus Bodin, 2–0 (40) Fredrik Eriksoson, 3–0 (57) Anton Millesson Nilsson, 4–0 (73) Anton Millesson Nilsson