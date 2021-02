Garngraffiti i hjärtform visar uppskattning

Kungsbackabon Karina Paulsson ville hylla vårdpersonalen som slitit hårdare än någonsin under coronapandemin. För en som har sysslat med gerillaslöjd i drygt sex år, var det självklart att valet av uttryckssätt föll på garnet.

Karina skapade några hjärtan av garn och fäste dem på stängslet vid resecentrum. Hon geotaggade platsen på Google och skapade en hashtagg: #theheartbeatKBA. Tillvägagångssättet faller under gerillaslöjdbegreppet och brukar kallas garngraffiti.

– Sen har några anslutit sig. Planen var att tagga hela Järnvägsgatan. Tänk om vi hade kunnat göra 200 meter hjärtan och ära alla som inte har möjlighet att göra något annat än att jobba just nu, säger hon.

Trafikverket godkände dock inte konstverkets placering. Under lördagen fick Karina därför flytta konstverket.

– Nu ska det upp på bron vid Alléskolan. Det gör ingenting, jag ser det som att processen ingår i verket.

Fler budskap i ett

Grundtanken är alltså att visa uppskattning för vårdpersonalens insatser. Men för Karina står “Tillsammanskonstverket” för fler viktiga värden.

– Slöjd och att jobba med händerna är ett sätt att uttrycka sig, samtidigt som det finns något meditativt i det. Många har kommit ifrån det. Numera konsumerar vi oss till vår identitet istället för att tillverka saker. Kunskaper vi har ärvt ner i generationer håller på att försvinna.

Dessutom närmar sig Alla hjärtans dag, och vad passar då bättre än en gemensamt skapad samling hjärtan?

Nu är förhoppningen att fler vill ansluta sig och bidra med hantverk till “Tillsammanskonstverket”.

– Ett hjärta är inte avancerat att göra, och man har gott om tid på sig. Jag tänker att det ska få hålla hela våren och inpå sommaren. Sen kan det bli en del av Urban garden day, säger Karina Paulsson.

“Tror på att sprida värme”

“Yarn bombing”, eller garnbombning på svenska, är egentligen inte Karinas nisch av gerillaslöjd. Hon brukar i första hand ägna sig åt att pryda stadsmiljöer med budskapsbroderier. Budskapen kan vara allt från “love is enough and so is you” till “I’m sorry for what I said when I was hungry”. Detta delar hon under hashtaggen #surkärringarunite på sociala medier.

Under Karinas sex verksamma år har hennes broderade budskap prytt lyktstolpar både i Kungsbacka och på många andra håll i världen.

– Det ska få folk att skina upp litegrann. Som en kick fast med varm hand. Jag tror på att sprida värme i stället för oro för att skapa trygghet i samhället, säger Karina Paulsson.