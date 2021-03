Fortsatt uppåt på bostadsmarknaden

Att pandemin får svenskarna att investera mer i sitt boende stod klart redan i somras, då många svenskar köpte fritidshus i brist på möjlighet att resa utomlands på semester. Medan priserna på fritidshus stigit med elva procent i Halland under det senaste året, har de stigit med 13 procent i riket som helhet.

Stark lokal utveckling

När det under hösten sedan blev allt tydligare att coronarestriktionerna skulle bestå och att vårt hemmajobbande får en fortsättning, fortsatte även uppgången på villor och bostadsrätter. Det visar färska siffror från Svensk mäklarstatistik.

Halland är ett av de län där bostadsrättspriserna stiger allra brantast, med hela 22 procent det senaste året och elva procent under de senaste tre månaderna. Det placerar vårt län på tredje plats på listan över de län där bostadsrätterna blir dyrare i snabbast takt. Siffran kan jämföras med riksgenomsnittet, en uppgång på i sammanhanget blygsamma sex procent.

Även villapriserna har en stark utveckling i länet. Här ligger den regionala prisökningen på 16 procent dock närmare riksgenomsnittet på 15 procent.

Dyrast att köpa i Kungsbacka

Men värdeökningen är ojämn i länet. I Kungsbacka sågs en avmattning på villafronten under årets första tre månader. Efter 15,9 procents uppgång det senaste året gick priserna på småhus ”bara” upp med 2,8 procent under det första kvartalet i år. Kungsbacka är dock fortfarande ohotad som etta på listan över de Hallandskommuner med de allra högsta huspriserna. Här kostar en villa 41 932 kronor per kvadratmeter, vilket är nästan 9 000 kronor mer än i Varberg som är Hallandskommunen med de näst högsta huspriserna.

Kungsbacka har även de dyraste bostadsrätterna, 44 125 kronor per kvadrat. Men med sin nästan 30-procentiga prisuppgång det senaste året intar Varbergs kommun även här en stabil andraplats på den regionala bostadsrättsmarknaden, med ett genomsnittligt kvadratmeterpris på 43 217 kronor.

Explosionsartad utveckling

Medan Kungsbacka ligger kvar på länets högsta prisnivå och sakta fortsätter sträva uppåt, är utvecklingen mer explosionsartad i andra halländska kommuner. Främst gäller det Varberg och Falkenberg.

Prisökningen på bostadsrätter och villor i Falkenberg har rusat uppåt med 22,2 respektive 22,6 procent det senaste året. Ändå är det Varberg som har den starkaste prisutvecklingen på bostadsrätter.

Där har priserna på bostadsrätter stigit med smått fantastiska 29,7 procent de senaste tolv månaderna, och med hela 15,2 procent under årets första kvartal. Prisutvecklingen på villor var dock betydligt mer blygsam i Varberg – plus 12,1 procent det senaste året och 4,6 procent upp under de senaste tre månaderna.

Även i Laholm har priserna på villor stigit ordentligt det senaste året, med 18,2 procent. Men under årets första tre månader syntes en tydlig avmattning, som manifesterade sig i länets enda prisnedgång på småhus, minus 5,1 procent.

”Högt tryck på marknaden”

– Det är högt tryck på bostadsmarknaden – priserna stiger snabbare och fler bostadsaffärer görs, än vad många analytiker räknat med. Under våren kommer det att vara tydlig fördel för den som ska sälja sin bostad, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Svenskarna prioriterar det egna boendet när reserestriktionerna kvarstår och utlandssemestern troligen får ställas in. Familjer som inte har råd med de höga villapriserna letar istället efter fritidshus. Det är en utveckling vi får se mer av framöver, fortsätter han.

Svårare för svaga hushåll

Svensk mäklarstatstiks senaste siffror innebär glada besked för länets bostadsägare. Men i takt med att bostadspriserna stiger blir drömmen om en egen lägenhet eller ett eget hus alltmer ouppnåelig för hushåll med små marginaler. Utvecklingen oroar Marcus Svanberg.

– De stigande bostadspriserna slår oproportionerligt hårt mot människor med mindre ekonomiska marginaler. Vår nya jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi (MP) har en unik position att göra bostadsmarknaden mer jämlik. Hennes fokus bör vara på att omformulera amorteringskraven, sänka flyttskatten och ta fram kontantinsatsregler som tar hänsyn till bostadsköparens ekonomi, säger han.

