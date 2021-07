Sommarens hetaste semestervecka är här. På Hunnebostrands huvudgränd rullar norska Teslor in. Bagagen är fyllda med kylboxar, elsparkcyklar och uppblåsbara krokodiler. De får sakta ner för att inte stöta in i det tonårsgäng som vingligt tar sig fram på sina cyklar med en smält mjukglass i ena handen. Hundar skäller, barn skriker och åretruntboende muttrar. Alla dessa turister i år igen!

Arbetar man 47 veckor om året är det inte konstigt att förväntningarna byggs upp för sommarens ledighet. Vi bokar in tågresor, vattnar grannars blommor, tillgodoser vårt D-vitaminförråd, planerar altanbyggen, målar om fasader, planerar släktträffar och bjuder in avlägsna vänner på övervattningar i för små sommarstugor. Allt vi inte hunnit tidigare under året trycker vi in under våra lediga sommardagar. Och hux flux har sommarens förväntningar förvandlats till krav.

Helst ska man ha arbetat 150% veckan innan semestern för att ha fått klart allt innan man kopplar av det några veckor. Samtidigt ska man helst ha varvat ner innan semestern ens börjar, för att inte slösa semesterdagar på nedvarvning. Det verkar för mig vara en omöjlig ekvation att lösa.

Med sociala medier har vi dessutom fått ytterligare en aspekt på det hela. Nu har vi även möjlighet att jämföra våra semestrar med varandra. För skulle vi under några dagar lyckas släppa sommarens krav kan vi med några klick se bilder på våra vänners drömsemestrar och plötsligt slår sommarstressen till igen. Visst har jag det mysigt här i hängmattan, men hade jag haft det ännu bättre om jag var i skärgården som dem?

På första morgonmötet efter semestern diskuteras huruvida semestern var lyckad eller inte. Och alltför ofta likställs en lyckad semester med en fullspäckad så kallad ledighet. Kanske kan ens efterlängtande serietittande ursäktas med att det ju regnade så mycket. Kanske kan ens intag av grillkorv ursäktas med att man hade så fullt upp och därför inte hann örtmarinera Ernsts laxspett. Och har man riktigt tur kanske det faktum att man inte läst alla de böcker man planerat ursäktas av brännskadan på näthinnan man fått efter alla solförmörkelser som konstigt nog alla andra missat.

Vi får inte glömma hur lyckligt lottade vi är som har så lång lagstadgad semester att vi ens hinner stressa upp oss över allt vi vill göra. Vi får inte glömma hur privilegierade vi är som har möjlighet att bo på västkusten, bada i havet, akta oss för maneter, fixa i en trädgård och bjuda in vänner. Ibland är det kanske just alla möjligheter som är stressande. För somliga så stressande att det nog blir befriande att börja jobba igen och få lite semester från semestern.

