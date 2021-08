Den totala förvandlingen på Hamravallen

Fakta: Segermaskinen

Efter en knackig vår 2018 har Tölö IF blivit en vinstmaskin av sällan skådat slag. Här är herrlagets sista 50 matcher. Poängsnittet då är 2,18 poäng per match. De sisat 25 matcherna har det skruvats upp till 2,56 poäng per match.

2018

Tölö IF–Kungsbacka IF 1–0

Leikin–Tölö IF 1–1

Tölö IF–Getinge 3–1

Åsa IF–Tölö IF 3–1

Tölö IF–Genevad/Veinge 5–0

Skrea–Tölö IF 1–2

Kvibille–Tölö IF 3–4

Tölö IF–Hyltebruk 1–6



2019

Tölö IF–Astrio 0–5

Väröbacka–Tölö IF 2–3

Hyltebruk–Tölö IF 2–3

Tölö IF–Bua 2–3

Kvibille–Tölö IF 2–1

Tölö IF–Leikin 4–0

Lilla Träslöv–Tölö IF 3–5

Tölö IF–Norvalla 3–1

Genevad/Veinge–Tölö IF 1–4

Kungsbacka IF–Tölö IF 3–3

Tölö IF–Derome/Åskloster 1–0

Astrio–Tölö IF 2–0

Tölö IF–Väröbacka 0–2

Tölö IF–Hyltebruks IF 2–3

Bua–Tölö IF 1–3

Tölö IF–Kvibille 6–2

Leikin–Tölö IF 2–1

Tölö IF–Lilla Träslöv 8–3

Norvalla–Tölö IF 0–5

Tölö IF–Genevad/Veinge 7–0

Tölö IF–Kungsbacka IF 0–2

Derome/Åskloster–Tölö IF 2–2



2020

Tölö IF–Derome-Åskloster 2–0

Väröbacka–Tölö IF 1–6

Kungsbacka IF–Tölö IF 0–3

Tölö IF–Kvibille 6–0

Tölö IF–Norvalla 3–2

Lerkils IF–Tölö IF 0–3

Tölö IF–Lilla Träslöv 2–0

Böljan–Falkenberg 1–3

Tölö IF–Åsa IF 2–1

Alet–Tölö IF 4–2

Tölö IF–Leikin 3–1



2021

Tölö IF–Skene 2–0

Hisingsbacka–Tölö IF 0–1

Tölö IF–Kållered 4–2

Hestrafors–Tölö IF 3–5

Kongahälla–Tölö IF 2–4

Angered–Tölö IF 1–2

Tölö IF–Angered 4–1

Öckerö–Tölö IF 0–0

Tölö IF–Ytterby 2–1