Coronaanpassad influensavaccination

I dörren tar värdinnan Marie Andersson emot.

– Kan du vänta lite utanför så ska du strax få komma in.

Ett vanligt år brukar influensavaccinationen innebära fullt i väntrummen, men inte 2020.

– Normalt brukar vi ha drop in men i år har vi infört tidsbokning istället, precis som alla de offentliga vårdcentralerna i Kungsbacka. Och vi kör heldagar med vaccination med en person var femte minut. Det innebär att vi vaccinerar upp emot hundra patienter varje dag. Och vi upplever att det flyter på väldigt bra, säger Kristian Brandt som menar att det är extra viktigt i år att vaccinera sig för att skydda både sig själv, sina medmänniskor och vården.

– Och skulle man vara väldigt rädd för att komma in kan vi även lösa det och ge sprutan vid bilen.

På Vårdcentralen i Särö är vaccinationstiderna fullbokade även för nästa vecka och Kristian Brandt ser ett tryck att många vill vaccinera sig.

– Sedan om det är mer än vanligt vet jag inte än men vi har förlängt tiden så att alla ska kunna få sitt vaccin.

Många väljer även att vaccinera sig mot lunginflammation.

– Vill man vaccinera sig mot så kallade pneumokocker samtidigt kan man boka in sig hos distriktssköterskorna då det tar lite längre tid. Vi måste då gå igenom vilka sprutor man fått tidigare. Annars måste det gå fyra veckor mellan sprutorna.

Att-göra-lista

Eva Skyman var en av många som bokat tid för influensavaccination.

– Jag har tagit influensavaccinationen i många år så det var inget svårt val. Och jag anser att det är min skyldighet gentemot mina medmänniskor och det är viktigt att ta sprutan för man kan råka illa ut om man får influensan, säger Eva Skyman som även kommer att vaccinera sig mot lunginflammation.

– Det är på min att-göra-lista. Inom kort ska jag vaccinera mig mot både lunginflammation och bältros.

Videosamtal

För Kristian Brandt och hans personal har pandemin lett till många förändringar. Bland annat får inga patienter med luftvägsproblem komma in i väntrummet med andra patienter.

– Corona har satt sina spår på verksamheten, tidigare hade vi drop-in, man loggade in och beskrev sina symptom. Men den har vi stängt sedan i mars. Men istället har vi drop-in på video varje dag mellan åtta och nio. Det är vi ensamma om att ha än så länge. Mycket kan vi lösa under ett videosamtal och kan vi inte det ordnar vi en besökstid på mottagningen.