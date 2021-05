Carnebratt fick sina önskningar infriade

Division 2: Onsala BK Nyförvärv: Johan Jarnvik (Lindome Gif), Felix Hellberg (Lindome Gif), Hugo Lindström (Lerkils IF), Isac Iserö (Lerkils IF), Alexander Levinson (IK Tord), Fredrik Månsson (Skene IF), Adam Price Johansson (IFK Fjärås), Tom Månsson (Rynninge IK), Moltas Karlsson (BK Häckens akademi), Joakim Bruhns (Gais akademi)

Spelarförluster: Victor Karlsson (Varbergs Bois), Tobias Johansson (Lerkils IF), Elias Dehlryd (Åsa IF), Calvin Soberon (slutat)

Tränare: Jakob Carnebratt och Adam Fogelblad

Seriepremiär: 2 juni mot Varbergs Gif på Rydets IP.



Det var chockartat i Tölölägret när Jakob Carnebratt lämnade efter avancemanget. Den nya utmaningen är i nygamla Onsala BK, föreningen han var verksam i innan han gick till grönsvart. I samband med att Carnebratt presenterades som ny OBK-tränare pekade han på två punkter som behövde förbättras för att ha en ordentlig chans på toppen. Bredare trupp och bredare spets, det har managerduon Christoffer Gustafsson och Peter Larsson löst under vinters silly season.

– En eloge till allt runt omkring som jobbat intensivt. Vi är otroligt nöjda, det är ett jättefint lag. Samtidigt är det en tuff serie, säger tränaren och pekar ut framför allt Ängelholm, Eskilsminne och Västra Frölunda som konkurrenter i toppen och där de förstnämnda får ses som favoriter.

Lyckad värvningssäsong

Det har studsat med Onsala BK under transferperioden. Jakob Carnebratt menar att det varit stolpe in som gjort att exempelvis Tim Månsson, Johan Jarnvik och Alexander Levinson kunnat ansluta. Det även om Carnebratt gick bet att locka med sig ett par spelare från Tölö IF som han visade intresse för. Det var en stressig vinter.

– De månaderna sitter man inte jättelugnt, säger han och skrattar.

Vad förväntar du dig?

– Progression och utveckling. Sedan vill vi vinna varje match och vill vara med däruppe. Vi ska vara där och störa.

Där är konkurrensen hårdast

Det finns inget att anmärka på i truppsammansättningen, enligt tränaren. Det finns en balans mellan spelare som är bäst med boll och de utan boll. Mellan defensiva och offensiva spelare. Dessutom en åldersstruktur där det finns en stomme som varit på plats ett tag som kryddats med yngre förmågor.

– Vi har 25 spelare plus fyra målvakter som verkligen konkurrerar och pushar varandra. Det är kanske den positionen det är tajtast konkurrens.

Är det för många?

– Nej, det är en drömsituation. Alla tränare vill ha en sund konkurrenssituation.

Premiären har flyttats fram två gånger om. Carnebratt suktar efter avsparken i division 2.

– Man har puttat fram sockerbiten hela tiden, jag är otroligt sugen på att bara släppa loss.

Vad talar för Onsala BK i toppen?

– Att vi systematiskt jobbat med vår metod hela åren, har många duktiga spelare och en bra konkurrens i laget.

