LOPPISAR & SECOND HAND

Drängstugan Second hand

Knapegårdsvägen 11, Onsala

Öppet: onsdag och torsdag 12-18

Barn- och damkläder, leksaker och sportartiklar

Säljer inlämnade varor mot provision.



K2C Kungsbacka

Varlabergsvägen 2, Kungsbacka

Öppet: tisdag och torsdag: 12-18, fredag och lördag: 11-15

Säljer och reparerar återvunna produkter från hushåll, främst cyklar.

Arbetsintegrerat socialt företag var syfte är att ge arbete till människor som står utanför den traditionella arbetsmarknaden.



Erikshjälpen Second Hand

Kraftvägen 2, Kungsbacka

Öppet: tisdag och torsdag 12-18, lördag 11-15

Till förmån för Kungsbackafonden, barnrätt och bistånd



Röda Korset Second Hand

Verkstadsgatan 4, Kungsbacka

Öppet: tisdag och torsdag 11-17, fredag och lördag 11-15

Till förmån för Röda Korsets hjälpprojekt



Antikt, retro och inredning

Ryavägen 2, Kullavik

Öppet: Lördagar och söndagar: 10-17

Vintage, antikt, kuriosa, allmoge, julsaker.





Loppisen i Stuv

Stuvvägen 63, Frillesås

Öppet: 16-17 november, 11-14, och lördag 30 november, 1 december 11-14

Loppis med gammalt och nytt på landet.

Möjlighet att hyra bord, skänka varor, eller lämnar varor för försäljning mot provision.

Varor säljs till förmån för Barncancerfonden.



Särö Second Hand

Habäckebrostigen 2, Särö

Öppet: lördagar 10-13

Heminredning, möbler, hemelektronik och leksaker

Till förmån för Family help project i Filippinerna.



Gärdets Gård

Buera, Gärdetsväg 16, Vallda

Öppet: Söndagar 11-15

Fyndare välkomna andra veckodagar om man ringer och bokar tid först.

Loppis och antikt. Köper in konkurspartier, dödsbon, med mera.



Hamstern tur och retur

Vallgatan 14, Kungsbacka

Öppet: tisdag och torsdag 12-16, lördag 12-15

Loppis, antikt och återbruksverkstad



A-L Second Hand

Västergatan 20, Kungsbacka

Öppettider: Varierande, oftast halvdagar onsdag-lördag

Veckans öppettider läggs ut i butikens sociala medier

Säljer moderiktiga kläder efter säsong med inriktning på märkesvaror.



Prylhallen

Kyrkogatan

Öppet: tisdag 11-13, torsdag 11-17

Antikt, nostalgiskt och nytt



Fregatten antikt och kuriosa

Smarholmsvägen 108, Vallda

Öppettider: Helger 11-16

Ring för besök vid andra tider.

Antik handel med trädgårdscafé under sommaren.



Förrådet antikt och nostalgi

Tingsbergsvägen 4, Kungsbacka

Öppet: torsdag 15-18, lördag 11-15

Designföremål från 1930-talet och framåt



Löftadalens DK Second Hand butik

Vallersviksvägen 3, Frillesås

Öppet: tisdag och torsdag 13-17, lördag 10-14

Till förmån för Löftadalens dragkampsklubb



Knappen

Lantmannagatan 6, Kungsbacka

Öppettider: tisdag och torsdag 09.30-15, onsdagar 09.30-17

Second hand-butik. Arbetsgrupp inom daglig verksamhet. Drivs i samarbete med föreningen

Emmaus Björkå i Göteborg.



Foorm

Gåsevadholmvägen 593, Kungsbacka

Öppet: måndag och tisdag: 18-21, lördag 11-15

Butikskollektiv på landet. Kläder, keramik, hudvård, second hand, barnmöbler, tovat, kurser, föreläsningar, kundkvällar, smycken.





Lindome Second Hand

Elementvägen 2, Lindome

Öppet: tisdag 14-18, lördag 10-14

Lindome Second Hand drivs av Lindome församling och Johanneskyrkan i Lindome

Till förmån för diakonalt/socialt/humanitärt bistånd lokalt, nationellt eller internationellt.









Carinas Loppis

Smarholmsvägen 94, Vallda

Öppet: Stängt för säsongen, öppnar igen i maj

Säljer begagnade prylar och vintage





Tillfälliga:



Loppis på Särö skola

Särö skolas matsal

Öppet: 16 november 11-14

Handla, fika och spela på tombolan

Intäkterna går till elevernas klasskassa



Kungsbacka loppis

Gallerian Kungsbacka

Öppet, 16, 23, 30 november 10-14

Sälj själv eller handla. Föranmälan krävs.



Husloppis i Särö

Nedre Fribergsvägen 1

Öppet: lördag och söndag 23, 24 november, 11-15

Möbler, glas, lampor och verktyg





Loppis i Älvsåkers församlingshem

Kyrkobolsvägen 7, Kungsbacka

Öppet: 17 november, 13-15

Fynda begagnat för barn till låga priser. Sista anmälningsdag för att sälja själv är 16 november

Arrangeras av Nätverket Välkommen till Anneberg och Gemenskapsföreningen



Tölögårdens Second Hand

Tölögården 25 april, 10-14

Second hand för dam och herr, boka bord och sälj själv, eller skänk dina varor

Varor som inte blir sålda går till Rumänien och baltländerna



Tölögårdens Second Hand Barnmarknad

Tölögården, 28-29 mars, 10-13

Secondhand för barnkläder, leksaker och annat

Sälj själv eller skänk varor

Till förmån för Svenska kyrkan, Vitryssland och Rumänien





*För mer information, sök respektive butik i sociala medier

* Saknar du något på listan? Hör av dig till oss

redaktionen@norrahalland.se