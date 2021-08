För ungefär fyra år sedan hände mycket i mitt liv som innebar ett större ansvar över saker och ting. Jag flyttade hemifrån och skaffade min första egna bil. Att ha både hushåll och bil att ta hand om medför nya utmaningar i vardagen. Jag hade fram tills dess alltid haft bilden av mig själv som en relativt händig person. Trots allt så hade jag hjälpt mina föräldrar med både målning och tapetsering genom åren. Det borde väl innebära att jag kan skruva upp en liten tv på väggen, tänkte jag.

Glatt åkte jag till närmsta bygghandel. Köpte plugg och skruv, lånade en skruvdragare från sambons föräldrar och påbörjade monteringen. Efter att ha måttat ut vart tv:n skulle sitta gjorde jag hål i väggen, bankade in pluggen och skruvade i skruven. När väggfästet väl var på plats upptäckte jag att det satt aningen snett, men det var väl ändå inte hela världen. Tv:n hängdes upp och jag sträcker på ryggen av stolthet.

Samma natt vaknar jag av ett ljud som man inte förväntas höra mitt i natten. När jag tänder mobiltelefonens ficklampa ser jag att både väggfäste och tv har släppt och hänger som en vissen blomma ut från väggen. Fan också. Dagen efter erbjuder jag mig att göra ett nytt försök, men förtroendet hos sambon är tydligen förbrukat. Experthjälp (sambons pappa) kallas in och hänger enkelt upp tv:n på väggen igen. Sedan dess har jag en personlig policy som säger att jag inte hänger upp saker på väggen som väger mer än ett kilo.

Några månader senare var det dags för däckbyte på både min och sambons bil. Hon ville leja bort arbetet, men jag hävdade att det är något man ska kunna göra själv som bilägare. Jag hade ju faktiskt sett min morfar byta däck på familjens bilar otaliga gånger. Hur svårt kan det vara, liksom?

Jag plockar fram domkraften och placerar den under bilen. Sambon kommer med någon, enligt mig, dum kommentar om att domkraften ska sitta längre in. Men det tror inte jag. Jag börjar veva för glatta livet, men bilen lyfter inte från marken. Efter ytterligare några varv ser jag att domkraften har orsakat en rejäl buckla på bilens underrede. Domkraften skulle tydligen suttit längre in under bilen. Inte heller den här gången blir det stående ovationer från sambon. Snarare tvärtom. En påtaglig buckla på en leasingbil – kanon, Eric! Återigen får experthjälp (min mamma) kallas in som enkelt byter alla fyra däck på några minuter. Min egen bil, då? Den lämnades in till en firma som bytte däcken på den. Och jag har numera en personlig policy som säger att jag aldrig kommer byta däck igen.

