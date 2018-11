Duvpest bakom fågelsjukan

Fågelsjukdomen Newcastlesjuka har konstaterats på en gård i Lindome med 5 000 värphöns. Ett skyddsområde har nu införts runt gården. Provsvaren pekar på att det är sjuka duvor som spritt smittan. (Uppdaterad)

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har genomfört provtagningar, som visat Newcastlesjuka bland värphönsen på gården. Jordbruksverket har därför beslutat att införa ett skyddsområde med tre kilometers radie, som sträcker sig in i Kungsbacka kommun. Det är tillträdesförbud på den smittade gården, och inga djur eller djurprodukter får lämna den, meddelar kommunen på sin hemsida. De 5 000 djuren på gården kommer att avlivas och sanering genomföras.

Ingen gård i Kungsbacka ligger inom skyddsområdet.

Men dessutom finns ett tio kilometer stort övervakningsområdet där det gäller förbud mot transporter och mot utställningar.

Newcastlesjuka är smittsam och drabbar fåglar, men den är inte farlig för människor. Smittan finns bland vilda fåglar, och förs då och då över till tambesättningar. I det här fallet verkar det röra sig om duvpest, vilket sjukdomen kallas när den drabbar duvor.

– Våra analyser visar att det virus som nu orsakat newcastlesjuka i Lindome är besläktat med virus som normalt förknippas med utbrott av duvpest. Detta antyder att smittan spridits till värphönsen genom direkt eller indirekt kontakt med duvor, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt.

För några veckor sedan konstaterades ett utbrott av duvpest i Varberg, och det har även rapporterats om förhöjd dödlighet av duvor på fler ställen i Västsverige.

– Hittar man en död duva, är det bra om man rapporterar in det via vår hemsida. Under rubriken "vilda djur" finns ett webbformulär, säger Karl Ståhl.

Att röra vid duvorna är inget farligt, men Karl Ståhl rekommenderar ändå att man använder handskar.

