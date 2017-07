Vill ha mygg till forskning

Forskare vill ha hjälp med att kartlägga mygg i landet. Den som blir biten uppmanas att skicka in myggan till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

SVA vill kartlägga vilka arter av den bespottade blodsugaren som finns i landet och var de finns, den bästa tiden att göra detta på är under sommaren. Man vill särskilt ha in mygg från kustområden och städer i södra delen av landet.

– Vi vill ta reda på om det finns nya arter av mygg i landet. Vi letar särskilt efter nilfebersmyggan och en variant av den sydliga husmyggan, säger Anders Lindström, entomolog och myggforskare vid SVA i ett pressmeddelande.

Den som vill hjälpa till i myggjakten uppmanas av SVA att, istället för att bara smälla myggan när den biter, fånga in den i en liten ask eller glasburk och sedan stoppa in den i frysen. Myggan dör då av kylan och kan sedan med fördel sändas per post till SVA. Man uppmanar sändaren att stoppa myggan mellan två lager av papper eller bomull så att den inte skadas under transporten.

Foto: Pressbild