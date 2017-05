Varlaskolan får hård kritik

Trots flera åtgärder och krav från Skolinspektionen har inte Varlaskolan lyckats vända en elevs frånvaro. Tvärtom har det blivit värre, och inspektionen konstaterar att skolans brist på dokumentation och utredning är ”anmärkningsvärd”. Nu krävs omedelbara åtgärder, annars hotar vite på 500 000 kronor.

Det handlar om en högstadieelev som under lång tid haft stor frånvaro. Skolan har haft otaliga möten med föräldrarna, och satt in stöd i olika former. Men det har inte hjälpt. Förra våren anmälde en förälder skolan till Skolinspektionen, som i december krävde att Varlaskolan skyndsamt skulle utreda behoven och sätta in stöd.

Nu har kommunen svarat, men Skolinspektionen är förödande i sin kritik.

Trots kraven på åtgärder i december har elevens frånvaro ökat och ligger nu på 69 procent. Det verkar inte ha gjorts någon ny utredning, utan skolan svarar bara att man ”ständigt utreder elevens frånvaro” och anpassar stödet efter det.

Det duger inte menar inspektionen. Var någonstans kan man läsa om orsaken till elevens frånvaro? Finns de läkarintyg? På vilket sätt löser skolans åtgärder problemet? Att inte en ny utredning gjorts är ”anmärkningsvärt”.

Att skolan reagerar på frånvaro genom att ta kontakt med föräldrarna är inte tillräcklig aktiv åtgärd, och det har ju dessutom inte haft effekt. När skolan man konstaterat att ett åtgärdsprogram inte haft effekt, har man inte dragit någon slutsats utan startat ett nytt program med huvudsakligen samma innehåll.

Att man haft många möten är ju bra, men det framgår inte vilka konkreta åtgärder som vidtagits.

Eftersom dokumentation och utredning brister går det ju inte heller att avgöra om man valt rätt åtgärder. Nu krävs ett omtag avseende elevens hela skolsituation, slår inspektionen fast.

Sker inget omedelbart hotar vite på 500 000 kronor.

– Det är allvarligt om vi brustit i vårt ansvar. Jag kan inte påminna någon gång tidigare under mina fjorton år som skolchef där vi fått ett föreläggande med vite, säger förvaltningschef Anette Liedström Hjorth.

– Sen är det ju så att man på skolan redan jobbat mycket med eleven, men vi har stor respekt för inspektionens bedömning. Det är rektors ansvar att organisera verksamheten. Nu behöver vi prata om vilket stöd som behövs för att vi ska kunna hjälpa eleven på ett bättre sätt.