Undvik bränder på Valborg

Vid sidan av nyårsafton är Valborg den dag då flest bränder inträffar i Sverige – i Halland gör räddningstjänsten ett 80-tal utryckningar till utomhusbränder i april varje år. Brandskyddsföreningen ger här fem tips för säkrare majbrasor.



1. Sök tillstånd

Kontrollera först och främst att din kommun tillåter eldning. För Valborgsmässoeldar och annan eldning på allmän plats krävs även tillstånd från polisen.



2. Planera för säker eldning

Placera elden så att byggnader, fordon och elledningar inte ska kunna skadas – beakta vindstyrkan och -riktningen. Se till att majbrasan bara innehåller grenar, kvistar, ris och liknande, och inte exempelvis plast, däck eller övervintrande djur.



3. Välj rätt verktyg

Säker eldning kräver rätt utrustning – försäkra dig om att det finns en vattenslang, tillräckligt med vatten samt spadar och krattor för att kunna släcka mindre bränder. Se också till att ha en laddad mobiltelefon för att kunna ringa räddningstjänsten.



4. Var uppmärksam

Se till att elden är under ständig uppsikt av personer som känner till reglerna för bevakning. Övervaka även området under eldens rök vid större brasor.



5. Lämna inte elden för tidigt

Bevaka elden tills all glöd har slocknat, och täck askhögen med vatten eller jord. Besök även platsen några timmar efter släckning för att vara på säkra sidan.