Trasig pump – dammen geggar igen

Barn leker gärna vid vattnet i Kolla stadspark. Nu har man problem med pumparna och vattnet är smutsigt. Kommunen överväger att spärra av området.

Ute i Kolla stadspark har kommunen anlagt två dammar. Tanken är att vatten ska cirkulera mellan de båda dammarna och på så sätt hålla vattnet i ett gott skick. Nu har man fått problem med cirkulationen.

– Vi var där och kontrollerade och kunde konstatera att pumpen slutat att fungera och när vattnet står still växer alger till sig i vattnet, säger Ulrika Haij, verksamhetschef på kommunens tekniska förvaltning.

Man ska försöka laga pumpen, skulle inte det fungera kommer man bli tvungen att tömma dammen. Under fredagen skickade man ut en tekniker till platsen.

– Den övre dammen ska pumpa genom den lite större dammen för att på så sätt hålla vattnet rent. Vi väntar på besked kring vad det är som gjort att cirkulationen slutat att fungera, säger Ulrika Haij.

Conny Mohlin är ute med barnbarnet Lukas Mohlin vid dammen. Lukas hoppar glatt bland de stenplattor som ligger ute i vattnet. Conny berättar att man brukar gå ut till stadsparken för att det är väldigt fint där ute och det finns en bra lekplats. Han reagerar dock på hur vattnet ser ut.

– Det verkar ju stillastående och samlas skit i. De borde försöka få igång ett flöde. Det finns ju ett intag här så tanken är nog att vattnet ska gå runt. De har väl inte fått någon fart på det riktigt än, säger han.

Under fredagen var kommunen ute och tog prov på dammen, för att se hur vattenkvalitén i dammen är, resultatet är inte inne där ännu men väntas komma in under de närmaste dagarna.

– Ett prov togs för att se vad det är för bakterier och så vidare i vattnet. Visar det sig vara alldeles förorenat så kan det bli aktuellt att spärra av området, säger Ulrika Haij.