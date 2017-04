Tränaren: ”Det här är de skönaste segrarna”

FOTBOLL: DIVISION 3

Kågeröds Boif – Kungsbacka IF 0 – 1



En svårspelad plan gjorde att finesserna fick ta ledigt. Istället var det att ge sin hän i kamperna. Starkast var gästerna. Victor Kalasho vek in från kanten och placerade in matchens enda mål en kvart in i den andra halvleken.

– Det här är de skönaste segrarna. Det är bra för moralen när det var en sådan krigarinsats. Samtliga offrade sig för att vi skulle vinna, säger tränaren Nicklas Sernevall.



KIF har öppnat med två vinster och en oavgjord.

– Poängmässigt är det bra, sedan skulle vi kunna prestera lite bättre fotboll. Men i början är det bäst att ta poäng för att skapa lite arbetsro, säger Nicklas Sernevall.