TrÃ¤ffa doktorn pÃ¥ nÃ¤tet

Utvecklingen går mot ett alltmer digitaliserat samhälle och där vill vården vara med. Ett sätt är att erbjuda virtuell vård istället för ett vanligt läkarbesök.

– Vi vill optimera tillgängligheten för våra invånare och hitta ett sätt att göra det enklare för de som söker vård att få fäste för sina frågor och symtom, säger Kjell Ivarsson, förvaltningschef Närsjukvården Region Halland.

Sedan november pågår ett samarbete mellan Region Halland och den privata vårdaktören mindoktor.se där invånare i Halland fått prova att träffa doktorn via nätet istället för på vårdcentralen.

– Omvärlden utvecklas åt det hållet och vi i vården måste vara hörsamma och föra dialog med våra invånare. För ett år sedan började vi inom förvaltningen att diskutera hur vi skulle kunna prova olika former av digitaliserat möte och valde bland befintliga system för att göra ett avgränsat test. Vi provade i liten skala under förra sommaren för se hur det skulle fungera innan vi tog beslutet att starta i november, säger Kjell Ivarsson.

Valet för pilotprojektet föll på mindoktor.se som man ansåg uppfyllde de kriterier på frågor som behövdes för att kunna ge direkt vård.

– Det är drygt 400 patienter i vår verksamhet av offentligt drivna vårdcentraler som tagit erbjudandet och använt tjänsten. Det är personer i olika åldrar, det är föräldrar till små barn såväl som äldre befolkning, säger Kjell Ivarsson.

När patienten ringer vårdcentralen och redogör för sitt problem kan sjuksköterskan värdera om en digital vårdkontakt skulle fungera och erbjuder det. Om patienten vill får denne en kod för att sedan med hjälp av bank-id logga in på en särskild hemsida och svara på frågor. Svar levereras via mejl, eller för den som föredrar det, per telefon eller genom ett virtuellt möte. Om provtagning eller röntgen behövs får patienten förslag om var och sedan återkommer den digitala vårdcentralen med provsvar.

– Det kan vara flera kontakter i samma ärende och patienten kan även skickas vidare till specialist eller tillbaka till sin vårdcentral, säger närsjukvårdschefen.

Under pilotprojektet har patientavgiften varit 150 kronor för ett ärende och regionen har betalat 450 kronor. Merparten av patienterna har sökt för infektionsfrågor, men det har även handlat om hudåkommor eller funderingar kring symptom.

– Projektet pågår till den sista mars och då ska vi utvärdera. Patientens upplevelse är viktig, vilka sökorsakerna har varit och vilka diagnoser och behandlingar som givits. Sedan ska vi titta på hur vi ska ta nästa steg i detta. Det fysiska mötet kommer alltid finnas men detta är ett sätt att öka tillgängligheten och för vissa patienter kan det göra att tröskeln för att söka vård blir lägre. Jag är övertygad om att vi kommer att behöva tillhandahålla denna tjänst i framtiden.

