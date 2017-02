Telefonlur vanligt

Mystiska samtal om italiensk mat, obehagliga ljud, försök till datorbedrägeri – mängder av läsare vittnar om ständiga samtal från utlandet som både irriterar och skrämmer.

Efter Norra Hallands artikel i fredags om Lisbeth Grundén som fått märkliga samtal från både England och Österrike, har läsare hört av sig med liknande upplevelser.

– Jag har fått samtal både från England och från Österrike. Uppringaren pratade engelska och frågade vad jag tycket om italiensk mat! Då förstår man att det är trams på gång, säger Helena Björnstedt.

Hon är inte den enda som fått frågan om italiensk mat, men de flesta läsare som hört av dig vet faktiskt inte vad uppringarna vill.

– Det har förekommit rätt ofta på sistone, men när jag hör att det är någon som pratar dålig engelska säger jag bara ”not interested” och lägger på, säger Ove Norrman.

Lisbeth Karlsson använde en annan metod.

– När jag nämnde polisen lade de själva på.

Men polisen kan i själva verket inte göra så mycket åt samtal från utlandet. Inte heller hjälper det alltid att spärra numret, det kommer bara ett nytt samtal från ett annat nummer.

Även om man inte drabbas, är det lite skrämmande, tycker flera de som hört av sig.

– Det är obehagligt, jag vill inte svara om jag är ensam, säger Gunn Lundberg.

De flesta samtal verkar alltså rätt obegripliga, även om det förmodligen ligger något lurendrejeri bakom. En av de mer kända bluffarna är de som försöker komma åt din dator. Det har Anna-Carin Sehman erfarenhet av:

– Ja, min son fick ett samtal tidigt en morgon i förra veckan. Eftersom kompisens mamma blev lurad för något år sedan, så blev han arg och började argumentera med mannen som pratade på bruten engelska. Mannen ringde från Windows eller nåt sånt, hävdade han. Han skulle hjälpa med nåt virusproblem...

– Sonen skällde ut honom och tyckte att det var bedrövligt att de ringde oskyldiga människor och lurade dem på detta viset. Mannen försökte hävda att han hade fel, en lång stund, men plötsligt vände han och började hånskrattande säga att:

”We call you people in your country and we fool you...ha ha ha...”

Kristian Alm

Fakta

Vanliga sätt att luras är att påstå att man ringer från Microsoft och att din dator har fått virus som de erbjuder sig att hjälpa till med. När de fått tillgång till datorn, låser de systemet och kräver pengar för att öppna den igen.

Ett annat sätt är att hävda att man ringer från en bank och att det blivit något fel på ens bankkort. Då måste koden lämnas ut…