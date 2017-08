Storpublik fick se Frölunda köra över HV71

ISHOCKEY: TRÄNINGSMATCH

Frölunda Indians – HV71 8–1

HV-forwarden Pierre Engvall fick ett gyllene läge att spräcka nollan – men friläget parerade Johan Mattsson i Frölundakassen med en benparad. Sedan tog det roliga slut för Jönköpingslaget.

Christoffer Ehn plockade ner ett fladderpass med handsken och snärtade in ettan lågt. 2–0 dunkade Kristoffer Gunnarsson in från backposition. Hv71 rasade ihop medan Frölunda fortsatte att trumma på. När Mattias Tedenby gjorde HV71:s enda mål återstod mindre än tio minuter av matchen. Då stod det 7–1 på resultattavlan – Frölundaforwarden Carl Grundström styrde in slutresultatet 8–1 efter 57.06.

Trots storsegern var det ingen sprudlande Roger Rönnberg, tränare i Frölunda,

– Det syns att det är tidigt på säsongen. Både med ork och kvalité på passningsspel.

Skönt att vinna med 8–1 då.

– Det är alltid roligt att vinna, det ska man inte sticka under stol med. Det är viktigt för laget att skapa lite framtidstro. Att vi tror på det vi gör bra i spelet men vi får ta det med en nypa salt. Det känns inte som en 8–1-match, säger Rönnberg.

2 105 åskådare tog plats i ishallen denna torsdag och Hanhals var förberedda på publiktillströmningen.

– Det är fantastiskt! Det som var pirrigt var att svälja så här mycket folk, vi har aldrig haft så många, säger klubbens sportchef Björn Erlandsson.

Vad betyder det här rent ekonomiskt för föreningen?

– Vi får se vad det blir över. Det är klart att får vi pengar över så stärker vi vår organisation.

Matchfakta:

Frölunda Indians – HV71 8 – 1 (2–0, 2–0, 4–1)

1–0 (06.28) Christoffer Ehn, 2–0 (19.29) Kristoffer Gunnarsson, 3–0 (23.00) Kalle Miketinac, 4–0 (23.57) Mats Rosseli Olsen, 5–0 (41.43) Carl Grundström, 6–0 (45.20) Joel Lundqvist, 7–0 (50.48) Ryan Lasch, 7–1 (52.15) Mattias Tedenby, 8–1 (57.06) Carl Grundström

Skotten: 27–26

Publik: 2 105