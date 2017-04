Ett godståg med natriumhydroxid spårade ur norr om järnvägsstationen i Varberg i natt. Bärgning kommer påbörjas först i eftermiddag. Det är nu stora störningar i tågtrafiken.

Det var 02.13 som tåget spårade ur. Tre tågvagnar innehållande natrimhydroxid (lut) ligger på sidan, dock inget läckage.

Enligt polisen har ingen person blivit skadad. Men bärgningsarbetet kommer ta tid.

– Vi letar efter läckage och behöver ha skyddsutrustning. Det är inte giftigt och inte farligt att andas in, men det är farligt om man får det på sig, säger Peter Stened vid Räddningstjänsten Väst, till tidningen GT.

Olyckan innebär störningar i tågtrafiken. Tåg mellan Göteborg, Halmstad och Malmö har ställts in på delar av sträckan.

Ersättningsbussar har satts in på delar av sträckan.

Mer information om respektive tåg finns på Trafikverket och Västtrafik.

Pendeln till Göteborg går.

Följande Örsundståg är berörda



Tåg 20156, Åsa station - Göteborg C klockan 07:05 är inställt. Buss ersätter på sträckan.

Tåg 20158, Åsa station - Göteborg C klockan 08:05 är inställt. Buss ersätter på sträckan.

Tåg 20160, Åsa station - Göteborg C klockan 09:05 är inställt. Buss ersätter på sträckan.

Tåg 11002, Kungsbacka station - Göteborg C klockan 07:45 är inställt. Buss ersätter på sträckan.

Tåg 1008, Kungsbacka station - Göteborg C klockan 08:45 är inställt. Buss ersätter på sträckan.



Tåg 20155, Göteborg C - Åsa station klockan 07:25 är inställt. Buss ersätter på sträckan.

Tåg 20157, Göteborg C - Åsa station klockan 08:25 är inställt. Buss ersätter på sträckan.