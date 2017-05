Skadedrabbat Kungsbacka IF föll mot Stafsinge

Div 3 Sydvästra Götaland

Stafsinge - Kungsbacka IF 4 - 0, (1 - 0)

Arkivfoto:

Det var ett reservbetonat Kungsbacka IF som föll i kvällens match borta mot Stafsinge.

- Vi krigade på, men är för mjuka i några avgörande lägen, säger tränaren Nicklas Sernevall. Vi gav vika lite för lätt vilket resulterade i flera baklängesmål.

Kungsbacka IF har under en längre period brottats med flera skador och under de senaste seriematcherna.

- Vi ställde vi upp med bästa laget för dagen, men tyvärr räckte vi inte till idag, säger Nicklas. Vi hoppas att till nästa match ha tillbaka fem spelare från förstauppställningen.

I och med vinsten för Stafsinge är man nu uppe i samma poäng (7) som Kungsbacka IF. I nästa match väntar nykomlingen IK Wormo hemma på Tingbergsvallen.